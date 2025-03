El Turco Anticipazioni ufficiali: la serie tv con Can Yaman arriva su Canale 5 con due prime serate, ecco i dettagli

Anticipazioni TV

El Turco arriva in prima serata su Canale 5 con due prime serate ricche di emozioni, ecco i dettagli sulla serie tv con Can Yaman e Greta Ferro.

Nuovi aggiornamenti su El Turco, la serie tv con Can Yaman e Greta Ferro, in arrivo su Mediaset. Mentre a livello mondiale questa produzione internazionale verrà rilasciata il 21 marzo 2025, i vertici del Biscione hanno deciso di dedicare due prime serate su Canale 5 alla serie tv con Can Yaman e Greta Ferro, rendendo poi disponibile tutte le puntate sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

El Turco, Mediaset ha deciso quando andrà in onda la serie tv

Manca sempre meno al debutto de El Turco, la serie tv storica con Can Yaman e Greta Ferro nei panni dei protagonisti, e gli spettatori non vedono l’ora di scoprire il risultato finale di questo progetto internazionale che ha impegnato per lunghi mesi il divo turco e tutto il cast sul set. In Italia, El Turco è stata acquistata da Mediaset che ha diffuso il trailer ufficiale in italiano, per poi confermare la messa in onda su Canale 5 e la disponibilità dell’intera serie tv sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Mentre a livello mondiale, El Turco andrà in onda il 21 marzo 2025, i vertici del Biscione hanno deciso di optare per una scelta alternativa, dedicando due prime serate su Canale 5 alla storia di Balaban Agha e dell’intrepida Gloria. A darne annuncio è Publitalia, che fa sapere che El Turco con Can Yaman andrà in onda il 25 e il 27 marzo 2025, appunto in prima serata su Canale 5, tenendo così gli spettatori con gli occhi incollati allo schermo fino a notte fonda, dal momento che gli appuntamenti con questa mini-seria storica sono stati ridotti a due. Ricordiamo, come precedentemente detto, che in streaming invece dovrebbe essere disponibile già a partire dal 21 marzo 2025 divisa per puntate più brevi, così come originariamente scritta per tutti i Paesi del mondo. Ma di cosa parlare questo prodotto internazionale e cosa ci dobbiamo aspettare dall’interpretazione di Yaman e Greta? Ecco tutti i dettagli sulla trama e i personaggi principali.

El Turco, Can Yaman e Greta Ferro bucano lo schermo nel trailer ufficiale

Se è vero che c’è grande attesa per El Turco a livello mondiale, è vero anche che il trailer italiano della serie tv con Greta Ferro e Can Yaman ha dimostrato già al primo colpo d’occhio che i due attori insieme bucano lo schermo. Sensualità, forza, momenti di azione così come di passione, intrighi e dilemmi etici sono alla base di questa serie televisiva alla quale Yaman e l’intero cast hanno lavorato duramente per oltre sei mesi in Ungheria, dove si sono tenute le riprese ufficiali. Ma di cosa parla El Turco?

Siamo nel 1683, anno del secondo assedio di Vienna da parte dell’Impero Ottomano che, sconfitto, inizierà il suo lento ed inesorabile declino perdendo il predominio sull’Occidente. Balaban Agha è un condottiero valoroso ma viene tradito dalla sua stessa famiglia e scappa alla morte certa grazie alla sua agilità e astuzia, trovando rifugio in Italia, più specificatamente in Moena in Trentino Alto Adige. Qui, accolto e salvato da Gloria, Balaban inizierà a mettere in dubbio le sue credenze, si innamorerà della donna più forte mai vista in vita sua, e alla fine diventerà un eroe per la popolazione locale, dovendo combattere alcuni demoni del suo passato in una lotta epica tra storia e introspezione. Tutti pronti per El Turco?

Scopri le ultime news su El Turco.