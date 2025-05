Can Yaman si rilassa a Roma, ecco le nuove foto del divo turco

News VIP

Can Yaman aggiorna i suoi fan su Instagram, pubblicando alcune foto mentre si rilassa in un noto locale di Roma.

Can Yaman si rilassa a Roma, in attesa dei suoi prossimi progetti televisivi. Il divo turco, infatti, abita in pianta stabile nella Capitale da tanti anni e ha anche un suo locale preferito, che frequenta ogni volta che gli è possibile. Ecco le ultime foto che ha pubblicato sulla sua pagina personale di Instagram.

Can Yaman a Roma

Tante emozioni e tante soddisfazioni per Can Yaman. Il divo turco ha fatto furore nei panni di Hasan Balaban nella serie tv El Turco, la prima produzione internazionale della sua carriera, nata in Turchia grazie alle soap e ora in netta ascesa. Nei panni del giannizzero ottomano, al fianco dell’attrice italiana Greta Ferra che ha dato invece voce all’intrepida Gloria, Can ha conquistato tutto il mondo con milioni di visualizzazioni e risposte social. Ora è tutto pronto per Sandokan, che approderà su Rai 1 nell’autunno 2025 come ha confermato l’attore pubblicando una foto esclusiva dal set sulla sua pagina personale Instagram.

Concluso il lavoro sul set della serie tv che riporta il corsaro di Emilio Salgari sul piccolo schermo, Can ha deciso di aprire nuovamente un profilo social per la gioia delle sue numerose fan in tutto il mondo, che hanno sentito la sua mancanza. Ora Can pensa a nuovi progetti e ha confessato recentemente di essere alle prese con lezioni di lingua spagnola, volendo migliorare fino a raggiungere un livello tale che gli permetta di recitare anche in questa lingua. Nel frattempo, Can è tornato a Roma dove vive ormai da anni, dopo il grande successo di Daydreamer che in Italia rimane una delle soap turche più seguite di sempre, e qui passa il suo tempo in uno dei suoi locali preferiti. Ecco i dettagli.

Can Yaman, le nuove foto a Roma

Ormai Roma è la seconda casa di Can Yaman, che si è ambientato alla perfezione nel caos e nei colori della Capitale, nella quale torna sempre volentieri dopo ogni nuovo progetto. Nelle ultime ore, l’attore turco ha deciso di catalizzare l’attenzione delle sue fan, dopo essere stato ospite dell’Ambasciata di Serbia per un progetto interessante, pubblicando su Instagram nuove foto scattate in uno dei suoi locali preferiti della città.

Yaman, con i capelli corti e un look black, si è lasciato immortalare con un sigaro - uno dei suoi vizi come ha ammesso più volte, che si concede con grande piacere - e gli occhiali da sole che lo proteggono da sguardi indiscreti. Ora tutta l’attenzione è concentrata sulla messa in onda di Sandokan, il progetto che potrebbe confermare la carriera in ascesa dell’attore turco come segnare un grande flop, a causa del paragone immediato che ci sarà con la trasposizione degli anni Settanta con Kabir Bedi, un vero e proprio fenomeno televisivo che consacrò il divo di Bollywood nell’Olimpo dei sex symbol.