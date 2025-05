Can Yaman ospite dell’Ambasciata di Serbia, ecco perché

News VIP

Can Yaman ospite dell’Ambasciata di Serbia a Roma, ma perché? Ecco tutti i dettagli.

Can Yaman è in attesa del suo prossimo progetto televisivo ma, nel frattempo, non disegna qualche impegno mondano e sociale. Pochi giorni fa, ad esempio, l’attore turco è stato ospite dell’Ambasciata di Serbia a Roma, dove vive ormai da diversi anni. Ecco tutti i dettagli.

Can Yaman in attesa di un nuovo progetto

El Turco ha debuttato a livello mondiale ed è stato un successo incredibile, con ascolti alti in tutti i Paesi dove è stato trasmesso sul piccolo schermo, poi tante condivisioni social da parte delle fan dell’attore che hanno trovato magistrale la sua interpretazione di Hasan Balaban. Ora, Can Yaman è in attesa di svelare la sua performance nei panni di Sandokan, pubblicando una foto dal set in esclusiva per tenere alta l’attenzione del pubblico. La serie tv incentrata sulle avventure della Tigre della Malesia contro il temibile Lord Brooke, impersonato dalla star di Gossip Girl Ed Westwick, arriverà nell’autunno 2025 su Rai 1 dopo la lunga fase di post produzione.

Nel frattempo, Yaman pensa ai suoi nuovi progetti televisivi, ammettendo di star prendendo tante lezioni di spagnolo per rendere perfetta la sua dizione e tentare la fortuna con un progetto in Spagna. Can torna anche al centro dei pettegolezzi dopo essere stato visto nello stesso ristorante nel quale era Diletta Leotta, una delle sue ex fidanzate, ma sembra che tra loro non ci sia stato nessun incontro diretto, evitando così l’incidente diplomatico. L’attore turco, adesso in relax meritatissimo, non disegna impegni pubblici e così a Roma viene ospitato ad un evento importante.

Can Yaman ospite dall’Ambasciata di Serbia

Can Yaman ha trascorso un anno movimento e duro, con grande impegno sul set di Sandokan e poi l’emozione di vedere premiato il suo lavoro nei panni di Hasan Balaban. Ora l’attore turco si concede un po’ di svago ma non manca di presenziare ad aventi pubblici quando ne ha l’occasione. Pochi giorni fa, Can è stato ospite dell’ambasciata di Serbia a Roma, la città che ha scelto come sua nuova casa dopo aver lasciato la Turchia, ormai diversi anni fa. Ma qual è il motivo di questo invito? L’attore è stato inviato ad assistere “Nikola Tesla – L’uomo del futuro”, diretto dall’italiano Alessandro Parello, ed eccolo il prima fila con un look elegante perfetto per l’occasione.