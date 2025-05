Can Yaman, eccolo nei panni di Sandokan nella foto esclusiva sul set

News VIP

Can Yaman pubblica su Instagram uno scatto nei panni di Sandokan e annuncia che la serie tv arriverà in tv nel 2025.

Can Yaman tiene alta l’attenzione del pubblico e della fan, pubblicando su Instagram uno scatto esclusivo nei panni di Sandokan, e confermando che la serie tv arriverà nel 2025 come promesso.

Can Yaman punta tutto su Sandokan

Dopo il grande successo de El Turco, la serie tv storica che lo vede nei panni di Hasan Balaban al fianco dell’attrice italiana Greta Ferro, Can Yaman si prepara al suo prossimo progetto internazionale. Stiamo ovviamente parlando di Sandokan, la nuova trasposizione televisiva del ciclo narrativo di Emilio Salgari, già proposto negli anni Settanta con Kabir Bedi come protagonista e che ha avuto un clamoroso successo a livello mondiale. Can si è impegnato sul set per quattro lunghi mesi, dopo una drastica dieta, collaborando con un cast internazionale nel quale figurano Alessandro Preziosi nei panni di Yanez de Gomera, poi la star di Gossip Girl Ed Westwick che impersona Lord Brooke e Alanah Bloor che presta il volto a Lady Marianne.

Recentemente, Yaman è volato a Londra per presentare Sandokan, parlando del corsaro come un personaggio positivo, pronto a portare libertà e giustizia, e ha poi confidato di aver sofferto le scene d’azione, dato che per dieci minuti di riprese erano costretti a girare anche per dieci ore di fila senza mai riposarsi. Nel frattempo, l’attore turco ha deciso di tenere alta l’attenzione su questo progetto, che per lui è una bella scommessa e per la sua carriera potrebbe rappresentare un ulteriore trampolino di lancio così come un flop, pubblicando una nuova foto sul suo profilo Instagram seguito da oltre mezzo milione di followers.

Can Yaman pubblica una foto sul set di Sandokan

Sebbene le riprese di Sandokan si siano concluse da diversi mesi, ora è tempo delle lunghe tempistiche dei lavori di post-produzione, che faranno sì che la serie tv con Can Yaman arriverà su Rai 1 solo nell’autunno 2025. Ma c’è rischio che Sandokan possa slittare? Secondo Can no, la serie tv è attesa per il 2025 ed entro questo anno sarà messa in onda, e lo conferma pubblicando una foto su Instagram che attira immediatamente l’attenzione. Si tratta, infatti, di uno scatto dal set di Sandokan che lo mostra in primo piano durante una scena inedita. Tantissimi i commenti alla foto che sono piovuti sulla pagina social ufficiale dell’attore turco, da parte di tutte le sue sostenitrici.