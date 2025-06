Can Yaman e Demet Ozdemir, perché si è tornato a parlare della loro love story

News VIP

Can Yaman e Demet Ozdemir al centro di nuovi gossip. Perché si è tornato a parlare della presunta love story tra i protagonisti di Daydreamer.

Il successo di Can Yaman e Demet Ozdemir a livello internazionale è sbocciato grazie alla soap Daydreamer, che li vede protagonisti di una romantica e intensa storia d’amore. Per molti anni si è parlato di un possibile passato romantico tra i due attori turchi, e ora tornano a galla nuove ipotesi. Ecco perché.

Can Yaman e Demet Ozdemir, cosa è successo tra di loro?

L’arrivo delle soap turche in Italia ha cambiato radicalmente i gusti degli spettatori di Mediaset, che hanno iniziato ad appassionarsi sempre di più ai dizi provenenti dalla Turchia, sognando con i protagonisti, struggendosi per amori impossibili ed esultando per i lieto fine romantici. Can Yaman e Demet Ozdemir devono la loro fortuna a livello internazionale a Daydreamer, la soap incentrata sulla love story tra Can Divit e Sanem Aydin. I due protagonisti si innamorano a prima vista ma i loro mondi differenti li portano lontani per poi ritrovarsi e sposarsi, formando una bellissima famiglia. Milioni di spettatori si sono affezionati alla soap e, soprattutto, ai suoi protagonisti.

La chimica tra Demet e Can è stata talmente forte che per anni si è parlato di un’ipotetica love story tra i due attori, nata sul set ma terminata nel peggiore dei modi. Sebbene entrambi abbiano sempre negato tutto, parlando di una semplice ottima amicizia, i giornali di gossip in Turchia hanno portato avanti diverse congetture. La più probabile è che Demet e Can abbiano iniziato a frequentarsi durante le riprese di Erkenci Kus, ma che si siano poi allontanati quando l’attore turco ha deciso di trasferirsi definitivamente a Roma con la promessa di prendere parte come protagonista al progetto di Sandokan, per il quale cresce l’attesa grazie a questi scatti social.

Can e Demet, perché si parla ancora di loro

Insomma, secondo i gossip diffusi in Turchia, Demet Ozdemir sarebbe rimasta molto ferita dalla decisione di Can Yaman di allontanarsi da casa per seguire la sua carriera in Italia, sopratutto perché lei non avrebbe potuto fare lo stesso avendo molti progetti in ballo in patria. Ad oggi, resta il fatto che Can e Demet hanno continuato sempre a smentire tutto, anche gli incontri segreti a Venezia quando l’attrice è stata invitata al Festival del Cinema poco dopo il suo divorzio da Oguzhan Koc, con il quale il matrimonio non è durato neppure sei mesi.

Nonostante siano trascorsi anni e non si abbiano più avute notizie certe su Can e Demet, neppure una piccola paparazzata insieme, sul web continuano a circolare teorie sulla coppia e tantissimi fan del divo turco sperano che lui possa tornare sui propri passi, e riconquistare Ozdemir. Del resto lei è single dopo la fine del suo matrimonio lampo, e Can non ha mai più ufficializzato alcuna relazione dopo quella passionale ma di breve durata con Diletta Leotta.