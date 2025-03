Can Yaman si diverte in Brasile tra gita in elicottero e barca: le nuove Foto su Instagram

News VIP

Can Yaman, volato in Brasile per parlare de El Turco, si gode l'esperienza tra gita in elicottero e in barca, e documenta tutto su Instagram.

Can Yaman è volato in Brasile per parlare de El Turco, la nuova serie tv storica che lo vede protagonista nei panni del giannizzero ottomano Hasan Balaban. L’attore turco si sta divertendo tantissimo tra gite in elicottero e in barca, e ringrazia tutti per l’organizzazione e per il caloroso benvenuto delle sue fan brasiliane. Ecco le foto che ha pubblicato su Instagram nelle ultime ore.

Can Yaman in Brasile, accoglienza calorosa delle fan

El Turco è finalmente disponibile a livello mondiale e le fan di Can Yaman hanno preso d’assalto le piattaforme e i canali tv che hanno comprato la serie tv storica, per godersi l’interpretazione dell’attore turco nei panni del giannizzero ottomano Hasan Balaban. In Italia, tuttavia, occorre attendere ancora dato che Mediaset ha deciso di far slittare improvvisamente la programmazione de El Turco e la disponibilità sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity ad aprile 2025. Can è in aperta polemica con la rete, deluso da questa decisione che sicuramente non premia il suo impegno, e le fan si sono mostrare d’accordo con lui, dandogli tutto il suo sostengo sui social e riversandosi sulla sua pagina Instagram ufficiale.

Negli ultimi giorni, Can è volato in Brasile per parlare del suo lavoro sul set e del progetto internazionale, felice per l’accoglienza calorosa che gli hanno riservato le fan brasiliane, già pronte ad accoglierlo in aeroporto con striscioni e sorrisi di benvenuto. L’attore è senza dubbio un sex symbol amatissimo in tutto il mondo, e ne ha fatta di strada da quando ha mosso i primi passi nelle soap turche, conquistando il cuore di milioni di sostenitrici anche grazie al suo modo chiaro e diretto di comunicare, e al suo buon cuore con l’associazione Can Yaman for Children. Ma cosa sta facendo ora in Brasile dopo la presentazione che lo ha visto protagonista?

Can Yaman si diverte in elicottero, poi la gita in barca

Negli ultimi giorni, Can Yaman è volato in Brasile per presentare El Turco e l’accoglienza è stata più che straordinaria. L’attore turco ha impegnato sei mesi di fatica e sudore sul set, stringendo legami forti con i co-protagonisti come quello con l’attrice italiana Greta Ferro, che nella serie tv storica impersona Gloria, e trascorrendo tante ore a studiare dizione per essere perfetto e credibile con il suo primo copione in inglese. Dopo la premiere e le interviste, tuttavia, Can ha deciso di concedersi un po’ di svago per visitare la zona ed eccolo a bordo di un elicottero per una gita, che gli ha rivelato paesaggi straordinari e mozzafiato, poi in barca per rilassarsi e godersi il bel tempo.

Yaman ha voluto ringraziare chi ha organizzato per lui tutte queste attività interessanti, e ha pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale una serie di scatti, che hanno entusiasmato le fan di tutto il mondo. I nuovo taglio di capelli di Can, che ha optato per tagliare la lunga chioma dopo le riprese di Sandokan, finalmente convince tutte e i likes piovono senza sosta.