Can Yaman si allena per la nuova serie tv spagnola: ''Piena di azione''

Torna in palestra Can Yaman, pronto a dare il suo meglio anche sul piano fisico in vista del suo nuovo impegno in Spagna. L’attore turco, su Instagram, promette una nuova serie tv piena di azione.

Can Yaman in palestra per il nuovo progetto tv

Come ha annunciato già da qualche settimana, Can Yaman si sta preparando per un nuovo progetto televisivo in Spagna. L’attore turco sta vivendo il momento più importante della sua carriera, presto sarà su Rai 1 con Sandokan, dove interpreta la leggendaria Tigre della Malesia con il passaggio di testimone da Kabir Bedi, ma prima di questo ha ottenuto un successo strepitoso anche con El Turco, candidato ai Latin Emmy Awards. Insomma, per Yaman questo è il momento di non mollare e di sondare nuovi territori e la Spagna è perfetta, dato che qui ci sono davvero tantissime fan pronte a supportarlo in ogni suo nuovo progetto.

Non si sa ancora molto della serie tv spagnola con Yaman come protagonista, anche se arrivano le prime Anticipazioni che lasciano intuire un ruolo inedito per l’attore. Del resto è stato proprio Can a dichiarare di voler sperimentare il più possibile senza limitare la sua carriera ad un solo prodotto. Dopo aver preso lezioni di spagnolo per mesi, così da migliorare il suo accento, la sua dizione ma anche la grammatica, affinché il copione risulti più fluido e semplice da apprendere, Yaman torna anche in palestra.

Can Yaman si allena per la serie tv spagnola

A quanto pare il personaggio che Can Yaman interpreterà nella nuova serie tv spagnola che lo vede protagonista, progetto del quale è entusiasta, avrà anche molta parte di azione fisica. Ad annunciarlo è proprio Can attraverso un video su Instagram, dove si allena in palestra senza sosta e confida che il suo impegno in questo momento è dovuto proprio alla prestanza fisica che dovrà avere per mantenere il nuovo ruolo sul set.

“Continuiamo con l'allenamento, sto arrivando in Spagna per una serie piena di azione”.

Ha scritto Yaman sulla sua pagina ufficiale Instagram sotto al video che lo ritrae, appunto, intento a migliorare ancora di più il suo fisico perfetto. Ricordiamo che, per impersonare Sandokan, in circa un mese l’attore turco si è sottoposto ad un drastico dimagrimento, arrivando a perdere dieci chili. Can ha mantenuto il suo fisico agile e scattante, ma non per questo meno muscoloso, e questo ora gli torna molto comodo per il suo nuovo progetto in Spagna. Quando si dice essere lungimiranti!