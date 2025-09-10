Can Yaman fa un'importante Anticipazione sulla nuova serie tv spagnola che sta girando

News VIP

Can Yaman sta lavorando ad un nuovo progetto in Spagna e fa qualche Anticipazione sul suo personaggio.

Can Yaman torna vittorioso da Venezia e Vanity Fair Italia lo intervista. L’attore turco parla del suo rapporto con il Bel Paese e anche con il suo aspetto fisico, poi parla del progetto spagnolo e fa un’Anticipazione sul suo personaggio.

Can Yaman, le Anticipazioni sulla nuova serie tv

Per Can Yaman è stata una grande emozione tornare alla Mostra del Cinema di Venezia per essere premiato per Sandokan e il suo impegno su set internazionali. L’attore turco ha calcato il red carpet insieme alla fidanzata Sara Bluma, una coppia esplosiva che si ama molto e si vede, nonostante le critiche della fan che continuano a martoriare la bella deejay. In occasione della sua presenza a Venezia, Can è stato intervistato da Vanity Fair, una delle copertine che più fa gola ai Vip. L’attore ha ribadito di avere un forte legame con l’Italia, poi ha spiegato come ha gestito il suo aspetto fisico negli anni, essendo inizialmente saltato l’occhio delle telespettatrici proprio per la sua bellezza.

“Quando hai un certo aspetto, un certo fisico, le offerte che ricevi vanno sempre in questa direzione. Uscire da questa strada non è facile. In Turchia ho sempre fatto commedie romantiche, ma anche all'interno dello stesso genere, i miei personaggi cambiavano. Volevo davvero cambiare capelli, stile, personaggi. Quando sono arrivato in Italia volevo sfidarmi”.

Ha spiegato Can. L’attore ha poi ammesso di avere timore di mostrare la sua vita privata in pubblico, soprattutto a causa delle forti opinioni delle sue molte fan femminile. Non è stato facile per lui ma anche per la sua fidanzata e i suoi amici rimanergli vicino, perché la popolarità rischia di schiacciare talvolta.

Can Yaman, come sarà il nuovo personaggio?

Oltre a vestire i panni della Tigre della Malesia in Sandokan e quelli di Hasan Balaban ne El Turco, Can Yaman sarà anche protagonista di una nuova serie tv spangola. L’attore ha confermato il suo impegno in Spagna per il quale ha studiato molto, felice perché questo è un ruolo diverso dal solito.

“A differenza di tutti i progetti che avevo fatto prima, questo nuovo personaggio è "cattivo con le donne" e riceve consigli per poterle conquistare. Sarà un ruolo in cui non sarò più il ragazzo "cool", ma piuttosto qualcuno come Clark Kent”.

Ha spiegato Yaman. Dunque vedremo Can nei panni di un ragazzo impacciato con le donne, una vera novità dato che è sempre stato un latin lover. Infine, Yaman ha ammesso di sentirsi ancora più motivato per il premio ricevuto a Venezia.