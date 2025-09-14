Can Yaman candidato ai Latin Emmy Awards per El Turco

News VIP

Nuovo prestigioso premio in arrivo per Can Yaman? L’attore turco ha ricevuto una Nomination ai Premios PRODU, detti anche Latin Emmy Awards per la sua interpretazione di Hasan Balaban ne El Turco.

Can Yaman candidato ai Latin Emmy Awards

Il successo di Can Yaman è in strepitosa ascesa e l’attore turco sembra essere davvero inarrestabile. Recentemente premiato a Venezia in occasione della Mostra del Cinema per Sandokan, che per lui è il ruolo della vita dato che la sua interpretazione della Tigre delle Malesia potrebbe aumentare ancora di più la sua popolarità e porre l’accento sulla sua destrezza nella recitazione, oppure essere un colossale flop dal quale sarà senza dubbio difficile riprendersi, Yaman ora è in Nomination per un nuovo premio internazionale.

Yaman, infatti, è in lizza per il premio di "Miglior Attore di serie non in lingua spagnola" per la sua interpretazione nella serie internazionale El Turco ai Premios PRODU, considerati i Latin Emmy Awards. Si tratta del riconoscimento più prestigioso dell’industria televisiva e audiovisiva in lingua spagnola e latinoamericana. Insomma un vero e proprio colpaccio per Can che così torna al centro dell’attenzione internazionale proprio nel momento in cui sta preparando un nuovo progetto in Spagna.

Can Yaman, quando si terrà la premiazione

Ma quando si terranno i Premios PRODU, ovvero i Latin Emmy Awards, ai quali prenderà parte anche Can Yaman? Il 29 e 30 ottobre 2025 si svolgerà il Gala per scoprire chi saranno i vincitori nelle rispettive categorie, così scopriremo se l’attore turco e la sua interpretazione di Hasan Balaban nella serie tv El Turco saranno vincitori della categoria.

Occorre sottolineare che anche la serie tv ambientata in Moena ha ricevuto a sua volta la nomination come "Miglior Serie in lingua non spagnola”. Grandi emozioni per Yaman e così per le sue sostenitrici, e chissà se Can si presenterà sul red carpet di questo evento internazionale con la sua nuova compagna Sara Bluma, così come ha fatto a Venezia, attirando l’attenzione di tutti.