TGCom24
Home | VIP | News | Can Yaman candidato ai Latin Emmy Awards per El Turco
News VIP

Can Yaman candidato ai Latin Emmy Awards per El Turco

Irene Sangermano

Nuovo premio internazionale per Can Yaman che ha ricevuto una candidatura ai Latin Emmy Awards per la sua interpretazione ne El Turco.

Can Yaman candidato ai Latin Emmy Awards per El Turco

Nuovo prestigioso premio in arrivo per Can Yaman? L’attore turco ha ricevuto una Nomination ai Premios PRODU, detti anche Latin Emmy Awards per la sua interpretazione di Hasan Balaban ne El Turco.

Can Yaman candidato ai Latin Emmy Awards

Il successo di Can Yaman è in strepitosa ascesa e l’attore turco sembra essere davvero inarrestabile. Recentemente premiato a Venezia in occasione della Mostra del Cinema per Sandokan, che per lui è il ruolo della vita dato che la sua interpretazione della Tigre delle Malesia potrebbe aumentare ancora di più la sua popolarità e porre l’accento sulla sua destrezza nella recitazione, oppure essere un colossale flop dal quale sarà senza dubbio difficile riprendersi, Yaman ora è in Nomination per un nuovo premio internazionale.

Yaman, infatti, è in lizza per il premio di "Miglior Attore di serie non in lingua spagnola" per la sua interpretazione nella serie internazionale El Turco ai Premios PRODU, considerati i Latin Emmy Awards. Si tratta del riconoscimento più prestigioso dell’industria televisiva e audiovisiva in lingua spagnola e latinoamericana. Insomma un vero e proprio colpaccio per Can che così torna al centro dell’attenzione internazionale proprio nel momento in cui sta preparando un nuovo progetto in Spagna.

Can Yaman, quando si terrà la premiazione

Ma quando si terranno i Premios PRODU, ovvero i Latin Emmy Awards, ai quali prenderà parte anche Can Yaman? Il 29 e 30 ottobre 2025 si svolgerà il Gala per scoprire chi saranno i vincitori nelle rispettive categorie, così scopriremo se l’attore turco e la sua interpretazione di Hasan Balaban nella serie tv El Turco saranno vincitori della categoria.

Occorre sottolineare che anche la serie tv ambientata in Moena ha ricevuto a sua volta la nomination come "Miglior Serie in lingua non spagnola”. Grandi emozioni per Yaman e così per le sue sostenitrici, e chissà se Can si presenterà sul red carpet di questo evento internazionale con la sua nuova compagna Sara Bluma, così come ha fatto a Venezia, attirando l’attenzione di tutti.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Raoul Bova a Verissimo parla per la prima volta dello scandalo che lo ha coinvolto: "Non ho accettato minacce"
news VIP Raoul Bova a Verissimo parla per la prima volta dello scandalo che lo ha coinvolto: "Non ho accettato minacce"
Alessandra Amoroso: Chi è Valerio Pastore? Età, Lavoro, Instagram. Tutto sul compagno della cantante diventata mamma
news VIP Alessandra Amoroso: Chi è Valerio Pastore? Età, Lavoro, Instagram. Tutto sul compagno della cantante diventata mamma
La forza di una donna: Ecco perché nella Soap i turchi si toccano i denti e perché gettano l'acqua prima di una partenza
anticipazioni TV La forza di una donna: Ecco perché nella Soap i turchi si toccano i denti e perché gettano l'acqua prima di una partenza
Andrea Damante ed Elisa Visari annunciano la nascita del loro primo figlio: benvenuto, Liam!
news VIP Andrea Damante ed Elisa Visari annunciano la nascita del loro primo figlio: benvenuto, Liam!
Wanda Nara, rivelazioni su Mauro Icardi e Maxi Lopez: che richieste le hanno fatto
news VIP Wanda Nara, rivelazioni su Mauro Icardi e Maxi Lopez: che richieste le hanno fatto
La Promessa Anticipazioni 15 settembre 2025: Manuel fissa la data delle nozze, Cruz è disgustata!
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni 15 settembre 2025: Manuel fissa la data delle nozze, Cruz è disgustata!
La forza di una donna Anticipazioni 15 settembre 2025: Arif e Bahar si baciano!
anticipazioni TV La forza di una donna Anticipazioni 15 settembre 2025: Arif e Bahar si baciano!
Temptation Island, Valerio fa "ping pong" tra Sarah e Ary? L'ultima indiscrezione!
news VIP Temptation Island, Valerio fa "ping pong" tra Sarah e Ary? L'ultima indiscrezione!
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV