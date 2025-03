Can Yaman scatenato in Brasile, cosa ha fatto sul palco del suo evento con le fan (FOTO)

News VIP

Can Yaman si trova ancora in Brasile per incontrare le Fan durante un evento di beneficenza, e sul palco fa qualcosa di inaspettato!

Continua la permanenza di Can Yaman in Brasile. L’attore turco, volato oltreoceano per presentare El Turco, si è trattenuto qui per un incontro con le sue fan brasiliane e ha dato il suo meglio sul palco, esibendosi in una mossa a dir poco atletica che ha documentato su Instagram. Ecco i dettagli e le foto.

Can Yaman si scatena in Brasile

Qualche giorno fa, in concomitanza con il lancio a livello internazionale de El Turco, ovvero la serie storica che lo vede protagonista nei panni del giannizzero ottomano Hasan Balaban, Can Yaman è volato in Brasile. Qui, l’attore turco è stato accolto con calore dalle sue fan che l’hanno aspettato già in aeroporto con striscioni e pronte per foto e sorrisi da dispensare. Yaman si è poi divertito in elicottero e con una gita in barca, ringraziando gli organizzatori ma anche l’affetto ricevuto dalle sue sostenitrici. El Turco sta spopolando a livello globale e la performance di Can è acclamata, anche se in Italia occorre ancora attendere.

Mediaset ha acquistato la serie tv con Yaman e Greta Ferro ma ha deciso, improvvisamente, di far slittare la messa in onda da marzo ad aprile con due prime serate su Canale 5 e poi in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, scontentando le ammiratrici dell’attore turco ma anche Yaman, che si è mostrato molto polemico nei confronti della rete. Dopo essersi divertito e rilassato, Can si è messo in tiro per incontrare le fan brasiliane durante uno dei suoi noti eventi e sul palco si è decisamente scatenato, lasciando tutti senza parole. Ecco cosa è successo.

Can Yaman si scatena sul palco, cosa ha fatto

Can Yaman si trova in Brasile e ha deciso di organizzare un incontro con le sue fan. L’attore turco è noto per questi eventi, spesso a scopo benefico per sostenere la sua associazione Can Yaman for Children, una realtà che ha aiutato concretamente i reparti pediatrici di diversi ospedali, soprattutto a Roma dove il divo vive in pianta stabile ormai da diversi anni.

Yaman è apparso particolarmente felice di questo evento, accolto con entusiasmo dalle sue ammiratrici brasiliane e sul palco si è scatenato ballando la samba per festeggiare la messa in onda de El Turco in Brasile, cimentandosi poi in una mossa da provetto atleta. Yaman, infatti, ha chiesto silenzio per poi esibirsi in una spaccata al centro del palco, una prova della sua elasticità fisica. Le fan sono impazzite in applausi e acclamazioni per la spaccata di Can, che è finita anche sul suo profilo Instagram ufficiale, riaperto da poche settimane dopo lunghi mesi d’assenza dai social.