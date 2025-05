Can Yaman pubblica sui social una Foto con un Look davvero insolito: guarda

News VIP

Can Yaman torna su Instagram con uno scatto inaspettato. Il look dell'attore turco è davvero insolito, ma le fan apprezzano.

Can Yaman ama stupire e di certo non possiede un gusto originale per i suoi look, sensuali certo ma anche stravaganti e talvolta esagerati. L’attore turco ha deciso di pubblicare su Instagram, proprio nelle ultime ore, un outfit leopardato che ha attirato l’attenzione di tutti suscitando anche qualche critica e perplessità.

Can Yaman tra Sandokan e bizzarri Look

Ora che El Turco ha debuttato a livello internazionale e che le riprese di Sandokan sono ufficialmente concluse, Can Yaman può godersi un po’ di meritato riposo. Il divo turco più amato di sempre attende con impazienza la messa in onda della serie tv ispirata al ciclo di romanzi di Emilio Salgari, prevista per l’autunno 2025 su Rai 1, e nel frattempo ha presentato Sandokan a Londra dove si è lasciato andare ad una lunga intervista. Oltre a parlare della sua Tigre delle Malesia e dell’impegno sul set che, ricordiamo, è durato oltre quattro mesi dopo un mese di intensi allenamenti e grande perdita di peso, Yaman ha svelato anche di voler sfondare in Spagna con un nuovo progetto.

All’attore, infatti, piacerebbe provare qualcosa di nuovo come una sit com in stile Friends, e sta prendendo costantemente lezioni di spagnolo per essere in grado di recitare un copione intero in breve tempo. Mentre si rischia l’incidente diplomatico con Diletta Leotta, presente nello stesso ristorante milanese nella stessa serata dopo anni dal loro doloroso addio, Can continua a tenere alta l’attenzione del suo pubblico affezionato su Instagram. Da quando ha deciso di tornare attivo sui social, infatti, l’attore non smette mai di pubblicare contenuti interessanti, questa volta saltati all’occhio degli utenti a causa di un look, per così dire, bizzarro. Ecco i dettagli.

Can Yaman in pigiama… Ma leopardato!

Il rapporto di Can Yaman con la moda è sempre stato molto stretto tanto che, negli anni, l’attore turco ha fondato un proprio marchio di abbigliamento, poi ha collaborato con diversi stilisti per scegliere personalmente i look dei suoi personaggi - come nel caso della soap Bay Yanlis ovvero Mr. Wrong - e poi è diventato testimonial di punta di Dolce&Gabbana. L’attore turco ama la moda anche se, bisogna ammetterlo, ha un concetto di eleganza tutto suo.

Nelle ultime ore, ad esempio, Yaman ha pubblicato una foto in pigiama, un modello della nota casa di moda italiana per cui è ambassador, tutto leopardato con ciabatte zebrate, calzettoni di stoffa morbida e poi una enorme collana con un ghepardo pendente, senza dimenticare gli occhiali gialli che riprendono i colori del pigiama. Un look che ha lasciato le fan un po’ interdette dato che, se è vero che da una parte può essere un richiamo. Sandokan per tenere sempre alta l’attenzione, dall’altro è a dir poco estroso e poco elegante.