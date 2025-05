Can Yaman e Diletta Leotta nello stesso ristorante: cosa è successo

News VIP

Diletta Leotta alla cena di compleanno di Elodie, ma ignara che nello stesso ristorante ci fosse anche Can Yaman. Ecco cosa è successo.

Cosa succede quando due ex molto famosi si incontrano causalmente a cena in un noto ristorante milanese? Ovviamente che il gossip impazza e che si torna a parlare della loro liaison, anche se nel caso di Can Yaman e Diletta Leotta i dubbi sono ancora molti. Ecco cosa è successo tra loro pochi giorni fa.

Can Yaman incontra Diletta Leotta

Tutti gli appassionati di gossip, in special modo le fan di Can Yaman, ricorderanno la love story tra il divo turco più sexy e Diletta Leotta. Nel 2021, i due si sono frequentati e hanno dato vita ad una love story, arrivando quasi a parlare di matrimonio. La relazione, tuttavia, è naufragata ma nessuno dei due ha dato chiare spiegazioni: mentre Diletta, infatti, ha brevemente commentato la rottura nello studio di Verissimo dichiarando che entrambi sono andati troppo di corsa nella conoscenza, mentre Yaman non he proprio mai fatto parola durante le sue interviste. Mentre l’attore si dice pronto ad un nuovo progetto televisivo, Diletta è andata avanti con la sua vita e si è innamorata di Loris Karius, che l’ha resa mamma della piccola Aria e con il quale è convolato a nozze la scorsa estate sull’Isola di Vulcano, con una splendida e costosa cerimonia Vip.

Yaman si è dedicato alla carriera recitando nelle produzioni internazionali de El Turco e Sandokan, ma in amore sembra aver messo un punto al momento forse troppo concentrato su altri progetti per lasciarsi distrarre dai sentimenti, o più semplicemente perché non ha trovato una donna che gli ha fatto battere il cuore. Diletta e Can non si sono mai più incontrati, almeno per quello che sappiamo, fino a poche settimane fa quando Elodie Patrizi, grande amica della giornalista di DAZN, ha festeggiato il suo compleanno a Milano scegliendo un noto ristorante, ignara che quella sera stessa tra gli ospiti ci sarebbe stato anche Yaman. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Can Yaman e Diletta Leotta nello stesso ristorante

Elodie Patrizi ha festeggiato il suo 35esimo compleanno a Milano i primi di maggio, organizzando un party spettacolare nel noto locale milanese Botox Matinée. Prima della festa scatenata a ritmo di musica, tuttavia, la cantante ha voluto portare a cena i suoi amici più cari e ha scelto il ristorante Casa Giardino, molto noto a Milano e frequentato da diversi volti dello showbitz. Alla cena c’è anche Diletta Leotta, una delle sue più care amiche, e proprio quella stessa sera nello stesso ristorante c’era Can Yaman ovvero uno degli ex storici della giornalista di DAZN. A farlo sapere è il settimanale Oggi che racconta come l’attore turco e la bella siciliana si siano ritrovati nello stesso locale “sfiorando l’incidente diplomatico”.

Da quando si sono lasciati, infatti, Can e Diletta non si sono mai più incontrati e sembra che la love story non si sia conclusa nei migliori dei modi, con tanto rancore da parte dell’attore turco che credeva veramente di aver incontrato l’anima gemella. C’è da dire, tuttavia, che gran parte del pubblico e degli appassionati di gossip non hanno mai veramente creduto a questa storia d’amore, fin troppo piazzata sotto i riflettori e le telecamere, e molti pensano tuttora che sia stato un semplice frutto di un accordo tra agenzie per farsi pubblicità.