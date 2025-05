Can Yaman a Londra per presentare Sandokan : ''È un personaggio positivo''

News VIP

Can Yaman vola a Londra, all’Odeon cinema di Leicester Square, e racconta il suo Sandokan, in arrivo sulla Rai nell’autunno 2025.

Momento d’oro per Can Yaman che, dopo il successo de El Turco in tutto il mondo, prepara il suo Sandokan al debutto televisivo. L’attore turco è stato ospite di un evento a Londra, al cinema Odeon di Leicester Square, dove ha parlato del suo personaggio e di quello che si aspetta dopo la messa in onda della serie tv.

Can Yaman pronto per il debutto di Sandokan

Dopo quattro lunghi mesi di riprese, Sandokan è pronto per approdare su Rai 1 nell’autunno 2025, una volta ultimato il lavoro faticoso della post produzione. Can Yaman è la Tigre della Malesia creata dalla penna di Emilio Salgari, e già trasportata in tv negli anni Settanta con Kabir Bedi, che divenne famoso in tutto il mondo proprio per questa sua interpretazione. La serie tv con il divo di Bollywood fu trasmessa da più di 85 Paesi, e ora la nuova versione della Lux Vide dovrà fai conti con la fama del suo predecessore televisivo. Yaman, avvistato al ristorante con Diletta Leotta, è molto soddisfatto del suo lavoro sul set al fianco di un cast internazionale composto da Alessandro Preziosi, nei panni di Yanez de Gomera, poi Ed Westwick che presta il volto a Lord Brooke e Alanah Bloor dei panni di Lady Marianne. Pochi giorni fa Yaman è volato a Londra, al cinema Odeon di Leicester Square, per presentare questo progetto rilasciando poi un’intervista a The Hollywood Reporter.

L’attore turco ha ammesso di trovare Sandokan un personaggio positivo, dal momento che è sempre sorridente e dà speranza agli altri, e ha poi parlato di come si aspetta che sarà accolta la sua performance, curata nei minimi dettagli a livello fisico, mentale ma anche di dizione, avendo preso tante lezioni di inglese per perfezionarlo al meglio e risultare più che credibile.

Can Yaman pronto a conquistare l’America

La fama di Can Yaman è cresciuta moltissimo negli ultimi anni, portandolo ben oltre le soap turche con le quali ha conosciuto inizialmente la sua fortuna televisiva in Italia e in Europa. Yaman è ora il nuovo Sandokan ed è inutile dire che tutti sono curiosi di scoprire come avrà reso questo leggendario corsaro nella sua interpretazione, senza dimenticare l’illustre precedente di Kabir Bedi che ha segnato diverse generazioni di fan. Ma cosa si aspetta Can da questo nuovo progetto per il quale si è sacrificato e ha studiato duramente?

“Vedremo cosa accadrà e dove questo mi porterà. Forse mi porterà negli Stati Uniti, forse a Londra, vedremo! Nel frattempo, farò qualcosa in spagnolo”.

Esatto, Can ha annunciato di voler intraprendere un nuovo progetto in lingua spagnola, che sta studiando con un’insegnate di dizione e che ora padroneggia piuttosto bene. Insomma, che piaccia o meno, è indubbio che l’attore turco lavora duramente alla sua carriera e che il successo è tutto meritato, e chissà che davvero non lo porti fino a Hollywood.