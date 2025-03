Can Yaman pubblica il dietro le quinte de El Turco tra Video e Foto che infiammano Instagram

News VIP

Can Yaman è pronto a presentare al mondo la serie tv El Turco. Intanto, su Instagram, l'attore turco pubblica il dietro le quinte dei sei mesi trascorsi in Ungheria per le riprese.

Manca sempre meno al debutto ufficiale de El Turco su Canale 5 e a livello internazionale e Can Yaman è molto emozionato all’idea di osservare la reazione del pubblico alla sua performance, per lui un capitolo importante della carriera da attore. L’affascinante turco ha pubblicato su Instagram, proprio in questi giorni, molti video e foto del dietro le quinte, anche con la collega e co-protagonista Greta Ferro.

Can Yaman è Hasan Balaban ne El Turco

L’arrivo de El Turco sul piccolo schermo non è stato caratterizzato da un percorso lineare, dato che la serie tv inizialmente era stata acquistata dalla piattaforma Disney + che ha poi ceduto improvvisamente i diritti, lasciando la serie tv senza una destinazione precisa. Si tratta della prima produzione internazionale per Can Yaman, che impersona il giannizzero ottomano Hasan Balaban, un personaggio storico che trova la salvezza dopo la condanna a morte imposta a seguito del secondo assedio di Vienna nel 1683, trovando rifugio in Moena in Trentino Alto Adige. Qui, Balaban conosce la gratitudine vedendo come la popolazione locale lo accoglie a braccia aperte, e poi l’amore con Gloria che nella serie tv è interpretata dall’attrice italiana Greta Ferro, e diventa un eroe locale imponendosi nella rivolta contro i feudatari che hanno ridotto alla fame la popolazione per i loro tornaconti personali e la sete di ricchezza.

La premiere mondiale de El Turco sarà a Mosca il 21 marzo 2025, data del debutto internazionale di questa produzione che ha richiesto ben sei mesi di riprese in Ungheria, oltre che un estremo impegno fisico e mentale da parte di Can Yaman. L’attore turco, infatti, ha dovuto modellare il suo corpo attraverso esercizio e dieta, poi ha preso lezioni di combattimento a corpo libero e con le spade, ma anche di equitazione, per non parlare delle lezioni di dizione dato che, per la prima volta, si è trovato ad affrontare un copione in lingua inglese. Insomma, Yaman è davvero orgoglioso della sua prova attoriale ma anche molto emozionato, e in questi giorni sta svelando qualche dettaglio in più sulla vita del set grazie a foto e video pubblicate su Instagram.

El Turco, Can Yamna pubblica il dietro le quinte sui social

Dopo lunghi mesi di silenzio social, in prossimità del lancio internazionale de El Turco, Can Yaman torna ufficialmente su Instagram aprendo un nuovo profilo, che in breve tempo è stato preso d’assalto dalle sue fan. L’attore turco sta dedicando tutta la sua attenzione alla serie tv storica che lo vede protagonista, acquistata in Italia da Mediaset che la trasmetterà il 25 e il 27 marzo 2025 in prima serata su Canale 5, rendendola invece disponibile già dal 21 marzo 2025 sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Prima di volare a Mosca per la premiere internazionale dove parlerà del suo personaggio di Hasan Balaban e del lavoro svolto sul set, nonché del primo approccio con une produzione ben lontana dalle soap con le quali ha conosciuto la fama, Can sta pubblicando su Instagram tantissimi foto e video de El Turco. Si tratta di splendidi ritratti, di costumi di scena che lo vedono a petto nudo - per la gioia delle fan che possono rifarsi gli occhi con il suo fisico scolpito - ma anche video di combattimenti e di scherzi fatti tra attori, segno che sul set si è creato un bellissimo legame. Nei contenuti social di Can appare spesso anche Greta Ferro, la co-protagonista che presta il volto a Gloria, e con la quale ha stretto un bel legame professionale e di amicizia, a quanto pare corroborata dall’amore in comune per gli animali, e in particolare per i gatti.

