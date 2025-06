Can Yaman parla del suo Sandokan: ''Aver interpretato questo ruolo mi ha reso un attore migliore''

News VIP

Can Yaman, ospite dell'Italian Global Series Festival a Rimini, parla del suo Sandokan: ecco cosa ha svelato.

Ospite dell’Italian Global Series Festival a Rimini, Can Yaman ha attirato l’attenzione di tutti ufficializzando la sua storia d’amore con la deejay Sara Bluma. Poi, l’attore turco ha presentato Sandokan, la serie tv che lo vede nei panni della Tigre della Malesia, e della quale è totalmente entusiasta.

Can Yaman presenta Sandokan

Le riprese di Sandokan si sono concluse dopo quattro mesi e il cast della serie tv internazionale prodotta da Lux Vide, in collaborazione con Rai Fiction, non vede l’ora di scoprire quale sarà la reazione del pubblico dopo la messa in onda della prima stagione. Si parla già di girare la seconda stagione nel 2026 e, ospite dell’Italian Global Series Festival a Rimini, Can Yaman ha svelato che vestirà i panni della Tigre della Malesia di Emilio Salgari anche per una terza stagione prossimamente. Insomma, questo progetto è grande e vasto, e lo dimostra già il cast internazionale composto, tra gli altri, da Alessandro Preziosi, Ed Westwick, Alanah Bloor e John Hannah.

L’attore turco ha fatto parlare di sé confermando la sua relazione con Sara Bluma, deejay cesertana piuttosto conosciuta in Europa, proprio durante questo evento presentandosi con lei mano nella mano sul red carpet, con tanto di look Dolce&Gabbana splendidamente abbinati. Le fan non hanno reagito nel migliore dei modi alla nuova relazione di Can, invidiose in modo immotivato del fatto che il loro amato beniamino abbia trovato l’amore con una ragazza che non apprezzano. Si sono scatenate tante polemiche ma Yaman non ci ha fatto caso, ha chiarito pubblicando foto su Instagram di non voler badare alle critiche e di tenere molto a Sara, poi si è concentrato a presentare il suo Sandokan durante l’evento.

Can Yaman, ecco cosa ha detto su Sandokan

Dopo l’ingresso trionfale sul red carpet dell’Italian Global Series Festival al fianco di Sara Bluma, la sua nuova fidanzata ufficiale, Can Yaman ha parlato diffusamente di Sandokan, del quale è stato diffuso il teaser trailer ufficiale, rivelando di essersi trasferito in Italia quattro anni fa proprio per prendere parte alle riprese, sospeso poi causa Covid.

“Ci sono stati di periodi cupi per me perché temevo non si potesse più farlo. Sono stato l'uomo più felice del mondo quando sono partite le riprese”.

Questo il commento di Can che ha poi parlato della nuova versione di Sandokan che vogliono proporre al pubblico di Rai 1, dove andrà in onda la serie tv prossimamente. Si tratta di un vero e proprio viaggio interiore nel quale vedremo il passato della Tigre della Malesia, fino al suo nuovo ruolo di salvatore del popolo. Secondo l’attore turco l’impegno emotivo che ha messo nel personaggio è talmente vasto che per lui è stato come girare quattro film di fila.