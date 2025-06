Can Yaman e Sara Bluma, la reazione delle Fan alla notizia del fidanzamento del divo turco

News VIP

Can Yaman e Sara Bluma sono una coppia ufficiale ma le fan del divo turco non hanno preso bene la notizia. Ecco la polemica scoppiata sui social.

Can Yaman si è fidanzato ma, come prevedibile, non tutte le sue fan hanno preso bene la notizia. Sara Bluma, la deejay che ha stregato il cuore dell’affascinante protagonista di Sandokan, è stata presa di mira sul web con commenti davvero al vetriolo. Ecco cosa è successo.

Can Yaman e Sara Bluma sono una coppia

È ufficiale, Can Yaman si è fidanzato. L’attore turco si è lasciato immortalare abbracciato ad una misteriosa ragazza che le fan hanno scoperto essere la deejay Sara Bluma, e da quel momento si è scatenato il pettegolezzo sulla vita privata del protagonista di Sandokan, del quale è uscito il teaser trailer ufficiale. Molti credevano fosse una foto tra amici o, per meglio dire, ci speravano visto quando Can è amato dalle sue fan, talvolta quasi in modo ossessivo purtroppo. Invece, ecco che Can si presenta sul red carpet mano nella mano con Sara, ufficializzando la love story. Il divo turco, ha approfittato della sua presenza all’Italian Global Series Festival 2025 di Rimini, dove ha ricevuto un prestigioso premio e dove si terrà la presentazione della serie tv che lo vede nei panni della Tigre della Malesia, per sancire la sua unione con Sara.

I due hanno passeggiato insieme sul red carpet con look abbinati in eco-pelle super rock, mostrandosi sereni e molto felici insieme. Ovviamente c’è già chi grida al complotto, ritenendo tutto questo una farsa per farsi pubblicità, magari organizzata proprio dall’agenzia dei due Vip. Ma la reazione più violenta ce l’hanno avuta alcune fan di Yaman, che sul web hanno scritto di tutto su Bluma.

Can Yaman, la fidanzata sotto attacco

Insomma, Can Yaman ha trovato la sua anima gemella o così sembra. Chi conosce il divo turco sa che è molto riservato sulla vita privata e dunque per presentare pubblicamente Sara Bluma come la sua nuova fidanzata, è certo che Yaman sia davvero molto coinvolto da questo rapporto e che ci abbia riflettuto bene. Infatti, l’attore conosce anche le sue fan e sa che alcune di essere possono essere talmente tanto prese dalla sua vita da diventare quasi ossessive e morbose. Le fan sono senza dubbio il perno del successo di Can, il quale infatti ne ha sempre parlato benissimo, ma è anche vero che più di una volta si è sentito sopraffatto da alcune determinate attenzioni.

Un esempio? A Roma, Yaman ha dovuto lasciare la sua prima casa dal momento che alcune sostenitrici avevano scoperto il suo indirizzo e lo attendevano ogni giorno e ogni sera sotto al balcone. Un incubo per chi ama la privacy come lui. Insomma, le fan ora hanno Sara Bluma come soggetto per le loro critiche ed ecco che sui social sono stati scritti i commenti più cattivi verso la deejay, accusata di essere troppo brutta, troppo magra, troppo diversa da Can, insomma troppo tutto. Per fortuna, occorre segnalare, c’è anche chi ha invitato a moderare immediatamente i termini e rispettare la felicità dell’attore ma, soprattutto, la ragazza che non ha nessuna colpa.