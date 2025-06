Can Yaman, le tre Soap più belle dell'attore turco: cosa guardare in attesa di Sandokan

News VIP

Can Yaman sta per tornare in tv con Sandokan, nel frattempo ecco le tre soap più belle con protagonista il divo turco più amato di sempre.

In attesa della messa in onda di Sandokan su Rai 1, chi ama Can Yaman dovrebbe assolutamente recuperare queste tre soap turche, che hanno reso iconico il sex symbol anche lontano dai confini del suo Paese. Scopriamole insieme.

Can Yaman tenebroso e romantico in Daydreamer

Chi conosce Can Yaman per i suoi lavori televisivi più recenti, come Viola come il Mare che forse non avrà una terza stagione, oppure per El Turco ovvero la serie tv storica con un cast internazionale che ha spopolato tra pubblico e critica, dovrebbe recuperare tre soap fondamentali per la carriera dell’attore. La più amata di tutte, anche se non la prima in ordine temporale, è Daydreamer - Le ali del sogno traduzione italiana del titolo originale Erkenci Kus. La soap è stata trasmessa su Canale 5 tra il 2020 e il 2021 e la trama ruota attorno alla giovane e romantica Sanem Aydin, impersonata da Demet Ozdemir, che sogna di fare la scrittrice e nel frattempo accetta un lavoro nell’azienda Fikri Harika, dove lavora la sorella maggiore Leyla.

Qui, Sanem si incontra - scontra con il capo Can Divit, figlio maggiore del proprietario, che è da poco tornato a Istanbul dopo aver viaggiato in tutto il mondo per seguire la sua passione per la fotografia. Tra intrighi, nemici insospettabili, colpi di scena romantici, Sanem e Can saranno sempre più vicini fino a che tra loro non sboccerà l’amore. Divit, tuttavia, ha grandi problemi a fidarsi realmente perché è stato già tradito in passato e Sanem lo deluderà, al punto da non lasciarle modo di spiegare la propria versione dei fatti e abbandonarla. Con un salto temporale scopriamo che la coppia sarà unita nuovamente dal destino anni dopo, ma cosa accadrà dopo questa grande delusione che ha cambiato per sempre la giovane scrittrice? Sanem è impersonata dall’attrice turca Demet Ozdemir, con la quale si mormora che Can Yaman abbia avuto un flirt, e ancora si parla di questa love story proprio per la presenza incredibile della coppia sullo schermo.

Can Yaman è Ferit Aslan in Bitter Sweet - Ingredienti d’amore

La prima soap che ha consacrato Can Yaman sul piccolo schermo in Italia è senza dubbio Bitter Sweet - Ingredienti d’Amore che è andata in onda su Canale 5 nel 2019. La protagonista femminile della soap è Nazil Pinar, impersonata da Ozge Gurel, che studia giapponese e frequenta l’università per aprire il ristorante dei suoi sogni. La giovane abita con la sorella Asuman e l’amica Fatos per risparmiare soldi ma serve un aiuto extra e così Nazil accetta il lavoro di chef personale per il ricco uomo d’affari Ferit Aslan. Can Yaman interpreta un uomo freddo all’apparenza, risoluto e spietato, in realtà piegato dal destino che ha vissuto e desideroso di fare il meglio per il nipote Bulut. Tra il bambino e Nazil nascerà un immediato rapporto di complicità ma la situazione è minacciata da Hakan e Demet, pronti a tutto per ottenere le azioni della Pusula Holding. Questa soap è davvero appassionate e vi sveliamo anche una curiosità. Tra Can e Ozge è nata un’amicizia bellissima sul set, che continua ancora oggi.

Mr Wrong - Lezioni d’amore, Can Yaman è super hot

Nel 2021, dopo il successo di Bitter Sweet e Daydreamer, Can Yaman torna su Canale 5 come protagonista della soap Mw Wrong - Lezioni d’Amore, al fianco della collega e amica Ozge Gurel. In questa soap, l’attore turco impersona l’affascinante Ozgur Atasoy, uomo di affari che lavora nel mondo della ristorazione, e vicino di casa di Ezgi Inal. Lei è una donna molto sfortunata in amore, dato che ogni ragazzo che hai avuto l’ha usata e poi abbandonata. La soap inizia proprio con l’amara scoperta di Ezgi di un tradimento da parte del fidanzato e il trasferimento a casa della cugina che vive in un lussuoso comprensorio. Una curiosità divertente è che Yaman ha incontrato nuovamente sul set anche Anil Celik con il quale ha condiviso anni prima quello di Daydreamer. La serie tv purtroppo non ha avuto il successo sperato in Turchia, tanto che Fox ha operato dei tagli per farla finire anticipatamente. Nonostante questo la storia è romantica e divertente e vale la pena vedere Yaman con i capelli corti e un look estroso, con pettorali e bicipiti in bella vista.