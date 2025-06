Viola come il Mare 3, le fan di Can Yaman deluse: nessuna notizia sulla Fiction con Francesca Chillemi

News VIP

Can Yaman e Francesca Chillemi ancora lontani dal set di Viola come il Mare. Cosa ne sarà della terza stagione della fiction in onda su Canale 5?

Can Yaman è l’uomo del momento con il grande successo di El Turco e poi con Sandokan, in arrivo nell’autunno 2025 su Rai 1. Francesca Chillemi, invece, ha raccolto consensi per Dio ci Aiuti sempre sulla Rai. La domanda ora è solo una: perché non sono iniziate le riprese della terza stagione di Viola come il Mare, come invece ufficializzato da Mediaset durante la presentazione dei palinsesti?

Viola come il Mare 3, quando iniziano le riprese?

Tra le fiction presentate da Mediaset negli ultimi anni, Viola come il Mare è senza dubbio una delle più amate dal pubblico di Canale 5. Protagonisti della serie tv sono Can Yaman, nei panni dell’ispettore capo Francesco Demir, e Francesca Chillemi nei panni della giornalista Viola Vitale. La storia d’amore tra loro, sul punto di sbocciare per poi distruggersi ogni volta, ha tenuto tutti con gli occhi incollati allo schermo, tra un caso investigativo e l’altro nella Palermo dei giorni nostri. Quando, ad inizio anno, sono stati presentati i palinsesti ufficiali della nuova stagione televisiva di Mediaset, sembrava certa la presenza della terza stagione della serie tv nel 2025, con il ritorno di entrambi i protagonisti.

Ad oggi, tuttavia, ancora non si parla di riprese ufficiali nonostante l’insistenza degli spettatori, che chiedono a gran voce le nuove puntate. Nel frattempo, Can ha raccolto un successo strepitoso con la serie tv storica El Turco, e ora tutti gli occhi sono puntati su Sandokan per cui cresce l’attesa per la messa in onda nell’autunno 2025 su Rai 1. Chillemi, invece, ha raccolto consensi con la sua interpretazione nella nuova stagione di Che Dio ci Aiuti, e continua anche la sua attività sui social partecipando ad eventi di moda e di spettacolo, sommersa da complimenti da parte dei suoi fan più fedeli. La domanda, dunque, è: cosa ne è stato di Viola come il Mare e perché le riprese non sono ancora iniziate?

Viola come il Mare 3 non si farà?

Si sa che quando due attori hanno un piano schedulato in modo molto rigido, talvolta alcuni progetti vengono sacrificati in favore di altri. Can Yaman, ad esempio, non solo ha dovuto seguire il tour per promuovere El Turco a livello internazionale, ma ha anche trascorso oltre quattro mesi sul set di Sandokan per concludere le riprese e permettere alla serie tv di approdare su Rai 1 il prossimo autunno. Anche Francesca Chillemi è stata impegnata sul set di Che Dio ci Aiuti, una delle fiction Rai più amate di sempre dai telespettatori che, dopo tante stagioni, ancora seguono le vicende delle protagoniste.

Dunque non è strano che entrambi abbiano preferito mettere in pausa il progetto della terza stagione di Viola come il Mare, mentre è bizzarro che Mediaset non abbia dato ancora nessun annuncio in merito. Il fatto di non parlare più di questo progetto ha portato i fan ad allarmarsi, pensando che Francesco Demir e Viola Vitale non torneranno molto presto sul piccolo schermo. La seconda stagione della fiction in onda su Canale 5 si è conclusa con un finale aperto, soprattutto per quello che riguarda la relazione tra l’ispettore capo e la bella giornalista, dunque la curiosità è tanta. Certo è anche impensabile credere che Mediaset rinunci così facilmente ad uno dei suoi progetti più amati degli ultimi anni, dunque sembra semplicemente che occorrerà più tempo per riunire il cast al completo e iniziare le riprese a Palermo. Con tutta probabilità Viola come il Mare 3 vederà la luce non prima del 2026.