Can Yaman incontra le sue Fan a Roma, con lui anche la madre(VIDEO)

Can Yaman porta l'adorata madre all'ultimo evento con le fan a Roma, ecco i video e le foto pubblicati su Instagram.

Can Yaman sta vivendo un momento turbolento a causa di alcuni gossip e pettegolezzi sulla sua vita privata che lo stanno opprimendo, al punto da fargli decidere di sfogarsi pubblicamente nonostante la sua rinomata riservatezza. Per fortuna ci sono ancora quelle fan che lo amano senza riserva e che lui ha incontrato a Roma, portando con sé anche la madre.

Can Yaman incontra le fan a Roma

Giornate tese per Can Yaman. Se da una parte, infatti, il divo turco è felice per l’annuncio ufficiale della data di uscita di Sandokan, che approda su Rai 1 con la nuova versione che lo vede protagonista insieme ad un cast internazionale, dall’altra parte è molto nervoso e amareggiato per il comportamento di parte del suo fandom. Che Can abbia sempre avuto un’attenzione particolarmente forte da parte delle sostenitrici non è un segreto, anzi forse è proprio l’arma del suo successo a livello globale, ma è anche vero che questo interesse può diventare tossico e così Yaman si è sfogato chiedendo a chi non lo apprezza, a chi lo vorrebbe diverso da come è e a chi non capisce che i suoi personaggi sono solo ruoli televisivi, di lasciarlo in pace.

Come se non bastasse, negli ultimi giorni, si è diffuso un gossip che riguarda la proposta di matrimonio che l’attore vorrebbe fare a Sara Bluma. I due stanno insieme da due mesi ma il rapporto ha già spiccato il volo, anche se anche questo ha inevitabilmente portato alcune fan a dispiacersi perché si sono sentite in diritto di scegliere loro la futura sposa del divo turco. Nel frattempo, Can ha incontrato le sue fan più fedeli a Roma ed è stato un incontro magico.

Can Yaman con la mamma e le fan

Pochi giorni fa, Can Yaman ha incontrato le sue adorate fan a Roma in un evento speciale nel quale ha potuto abbracciarle e ringraziale per il suo sostegno. L’attore turco ha sentito tutto il loro amore e sostengo in un momento delicato a livello personale, quando è dovuto intervenire pubblicamente contro le sostenitrici più tossiche che hanno fatto di tutto per intralciare la sua storia d’amore con Sara Bluma.

In via eccezionale a questo evento c’era anche la mamma di Yaman, per lui una figura fondamentale, dalla quale corre ogni volta che ha una pausa sul set che gli permette di prendere un aereo per Istanbul. Can è molto legato alla sua famiglia e durante le vacanza in Turchia ha approfittato del momento per presentare alla mamma e alla nonna anche la nuova fidanzata, forse in vista di un successivo passo importante come il matrimonio. Come sempre agli eventi di Yaman erano presenti tantissime sostenitrici, segno che nonostante le polemiche, l’attore è davvero molto amato.