Can Yaman fa uno Spoiler della quinta puntata de El Turco (VIDEO)

Su Instagram, Can Yaman pubblica un video che riguarda la quinta puntata de El Turco, la serie tv storica che lo vede protagonista insieme a Greta Ferro.

Manca pochissimo alle messa in onda de El Turco su Canale 5, prevista in due prime serate ovvero l’8 e il 15 aprile 2025, e Can Yaman ha deciso di tenere alta l’attenzione degli spettatori, facendo un piccolo spoiler quella quinta puntata della serie tv su Instagram. Ecco il video e i dettagli.

El Turco arriva su Canale 5, ecco quando

Mentre nel resto del mondo El Turco è disponibile dal 21 marzo 2025, in Italia la serie tv con Can Yaman e Greta Ferro approda in prima serata su Canale 5 l’8 e il 15 aprile 2025. C’è grande attesa per la messa in onda della serie storica, il primo progetto internazionale di Can con un copione in inglese e un cast di primo piano, e l’attore turco è davvero molto soddisfatto del suo lavoro davanti le telecamere e della risposta positiva delle sue fan in tutto il mondo. Al fianco di Yaman c’è Greta, che ha svelato come è stato girare scene d’intimità insieme, attrice nota per la serie tv “Made in Italy” sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video, ma anche popolare modella e indossatrice.

La serie tv è ambientata nel 1683, anno del secondo assedio di Vienna, e vede protagonista il giannizzero Hasan Balaban, che fugge con disonore dalla condanna di morte imposta dal padre dopo aver perso tutti gli uomini del suo battaglione, pronto a dimostrare la sua innocenza e trovare il vero responsabile dell’imboscata. Grazie all’anteprima esclusiva su Mediaset Infinity, dove sono disponibili i primi dieci minuti della prima puntata de El Turco, scopriamo che Hasan è alla ricerca di Mete e per trovarlo cerca informazioni nell’accampamento del temibile guerriero Skelettwoolf, finendo ferito e poi soccorso da Gloria in Moena, in Trentino Alto Adige, dove si collocherà l’intera vicenda. Poche ore fa, per tenere alta l curiosità delle fan italiane che non hanno annota potuto vedere El Turco, Yaman ha fatto un piccolo spoiler sulla sua pagina Instagram con questo video.

El Turco, Can Yaman fa un’anticipazione della quinta puntata

I primi dieci minuti della prima puntata de El Turco, disponibili sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, hanno introdotto il protagonista Hasan Balaban e la sua fuga in Moena, ma anche il personaggio enigmatico e spaventoso di Skelettwoolf, impersonato dall’attore Kieran Reylly. Poche ore fa, quando manca sempre meno per la messa in onda della serie tv in prima serata su Canale 5, prevista l’8 e il 15 aprile 2025, Can Yaman ha voluto fare un piccolo spoiler della quinta puntata.

Su Instagram, infatti, il divo turco ha pubblicato un video dello scontro faccia a faccia tra Hasan e Skelettwoolf, un combattimento difficile dal momento che entrambi padroneggiano la spada alla perfezione, con tanti salti e affondi spettacolari. Insomma una prova fisica eccezionale per entrambi gli attori che, come è evidente, davanti alle telecamere hanno trovato una certa sintonia nei movimenti in modo davvero naturale. Insomma, ad oggi dunque sappiamo che nella quinta puntata de El Turco avverrà la resa dei conti tra Hasan e Skelettwoolf ma non sappiamo chi sarà vincitore, dal momento che il guerriero è davvero temibile e spietato.

