El Turco, Greta Ferro svela come è stato girare scene d'intimità con Can Yaman

News VIP

Greta Ferro, Gloria nella serie tv El Turco, parla del lavoro sul set tra freddo e fango, poi racconta come è stato girare scene d'intimità con Can Yaman.

Greta Ferro è Gloria nella serie tv El Turco. L’attrice parla del suo rapporto con Can Yaman sul set, delle scene d’intimità che ha girato con l’attore turco, poi svela perché le è piaciuto così tanto affrontare questa sfida che l’ha portata a debuttare a livello internazionale.

El Turco, Greta Ferro è Gloria

Dopo sei lunghi mesi di riprese in Ungheria, un budget di 28 milioni di dollari e tanta attesa per il lavoro di post produzione, dovuto anche al fatto che la piattaforma Disney + si è ritirata in corsa cedendo i diritti della serie tv, El Turco ha debuttato a livello internazionale. In Italia, tuttavia, Mediaset ha deciso di far slittare la messa in onda ad aprile 2025, con due prime serate su Canale 5, e poi in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. La questione ha infastidito non poco Can Yaman, protagonista della serie tv nei panni del giannizzero ottomano Hasan Balaban, che si sarebbe aspettato maggior attenzione da parte della rete.

Al fianco di Can c’è Greta Ferro, attrice nota per “Made in Italy” su Amazon Prime Video ma anche per essere una ricercata modella a livello internazionale. Ne El Turco, Greta presta il volto a Gloria, che scrive come una donna cresciuta da sola con una predilezione per gli emarginati, una donna forte e indipendenti che si è rimboccata le maniche, orgogliosa e con un portamento fiero. Sarà proprio Gloria a scovare e salvare Balaban, giunto in Moena, Trentino Alto Adige, dopo essere scappato da morte certa a seguito dell’assedio di Vienna nel 1683. Intervistata da tv Sorrisi e Canzoni, Greta ha raccontato come è stato girare per lunghi mesi in Ungheria, ammettendo di aver adorato l’idea di girare per tutto il tempo in costume ma anche le difficoltà di farlo per 12 ore al giorno al freddo e gelo, immersi nel fango in un bosco vicino Budapest, per rendere perfette le scene.

Can Yaman e Greta Ferro, l’attrice racconta retroscena su El Turco

Greta Ferro ha raccontato di essersi immediatamente innamorata del personaggio di Gloria, co-protagonista de El Turco, e di non aver avuto particolari problemi con il copione in lingua inglese avendone una grande conoscenza. Ma come si è trovata, invece, a lavorare con Can Yaman, che nella serie tv è il protagonista Hasan Balaban, e a girare con l’attore turco anche scene di intimità?

“Abbiamo collaborato, ci sono confrontanti, a volte si rideva altre si discuteva. Sempre in maniera propositiva […] In quasi tutte le fiction che ho fatto ci sono state scene di intimità. Lo ammetto: provo sempre un po’ di imbarazzo, anche avere un “intimaci coordinator” è stato rassicurante. Permette di sentirti più libera. Poi ci sono le protezioni che tengono le distanze dal partner: ho dovuto sceglierne una tra ben dieci”.

Insomma, tutto d’amore e d’accordo con Can, un bel rapporto è nato sul set de El Turco e infatti su Instagram i due si mostrano molto complici. Ma, attenzione, è una semplice amicizia dato che la modelle e attrice è felicemente fidanzata da diversi anni, innamoratissima del suo Germano. Nel frattempo, Yaman è volato in Brasile per parlare della serie tv e si è goduto qualche giorno qui, in attesa della serata speciale dedicata alle sue fan brasiliane.

Scopri le ultime news su El Turco.