El Turco, l’Anteprima esclusiva su Mediaset Infinity: cosa succede nei primi dieci minuti della serie tv con Can Yaman

News VIP

Can Yaman e Greta Ferro nell’Anteprima esclusiva su Mediaset Infinity della prima puntata de El Turco. Ecco cosa succede nei primi dieci minuti della serie tv.

Manca sempre meno alla messa in onda de El Turco, in prima serata su Canale 5, ma nel frattempo è disponibile sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity un’anteprima della serie tv con Can Yaman e Greta Ferro. Ecco cosa succede nei primi dieci minuti della prima puntata e quali personaggi vengono presentati.

El Turco, arriva l’anteprima su Mediaset Infinity

Finalmente arriva El Turco anche in Italia. La serie tv storica con Can Yaman e Greta Ferro è stata acquistata da Mediaset che, tuttavia, ha optato per far slittare la messa in onda ad aprile con due prime serate su Canale 5, previste l’8 e il 15 April 2025. L’attore turco si è mostrato in aperta polemica con la rete, dal momento che nel resto del mondo il debutto della serie tv è stato il 21 marzo 2025, e le fan italiane sono in fibrillazione. Nel frattempo, sulla piattaforma streaming Mediaset Infitiny, sono disponibili i primi 10 minuti della serie tv.

Siamo nel 1683, durante il secondo assedio di Vienna da parte dell’Impero Ottomano, e seguiamo la storia di Hasan Balaban, impersonato da Yaman, ovvero un giannizzero accusato di tradimento dal suo stesso padre che lo condanna a morte dopo l’assedio fallito miseramente e dopo aver perso tutti i suoi uomini in battaglia. Hasan, tuttavia, tenta di convincere l’uomo di non essere un traditore bensì di essere stato vittima di un’imboscata di Mete, ma nessuno gli crede poiché tutti credono che l’uomo sia morto da tempo e che Balaban stia semplicemente cercando una scusa. Il padre del condottiero gli dà comunque una scelta, affidandogli un prezioso coltello: subire la condanna a morte con onore, oppure fuggire e vivere come un esule con disonore.

Certo di poter dimostrare la sua innocenza, Hasan si libera dalle corde e scampa alla lama del boia, rubando un cavallo e fuggendo dall’accampamento ottomano, non prima di aver giurato a suo padre di dimostrare la sua innocenza. Nel frattempo, in un altro campo militare, troviamo il temibile guerriero Skelettwoolf, impersonato dall’attore Kieran Reylly.

El Turco, arrivano i primi 10 minuti in anteprima esclusiva su Mediaset Infinity: ecco il VIDEO

Anteprima esclusiva su Mediaset Infinity: El Turco, ecco cosa succede nei primi 10 minuti della serie tv con Yaman.

El Turco, il primo incontro tra Gloria e Hasan

Dunque, nell’anteprima della prima puntata de El Turco su Mediaset Infinity, scopriamo che Hasan Balaban, il protagonista della serie tv impersonato da Can Yaman, fugge alla condanna a morte per provare la propria innocenza e si ritrova nell’accampamento dello spietato guerriero Skelettwoolf. Da lui il giannizzero vuole informazioni su Mete, l’uomo che l’ha tradito con un’imboscata per farlo passare da traditore agli occhi di tutti, ma il guerriero gli fa sapere che non esiste più e che ora si chiama Marco. Il mistero si infittisce ma Balaban deve fuggire prima che i soldati del guerriero lo catturino, peccato che Skelettwoolf abbia una mira perfetta e riesca a conficcare una freccia nella sua spalla prima che Hasan possa nascondersi nel bosco.

Così, ferito, Balaban giunge in Moena dove, proprio grazie ai discorsi fatti nell’accampamento di Skelettwoolf, scopriamo che vive una strega. Si tratta di Gloria, alla quale presta il volto l’attrice italiana Greta Ferro, che trova il turco e lo porta nella sua abitazione. Non fidandosi di lui, Gloria lo cura ma lo lega in modo che non possa farle del male, e si dimostra sin da subito una donna dal coraggio incredibile dato che lo sfida anche apertamente al suo risveglio. Sarà proprio lei, alla presenza del giovane “Topo” ovvero un bambino che vive con lei sotto la sua protezione, a confermare ad Hasan di averlo salvato ma di non aver ancora deciso cosa fare con la sua vita. El Turco ci aspetta l’8 e il 15 aprile 2025 in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news su El Turco.