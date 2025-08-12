Can Yaman e Sara Bluma vittime di un'ondata d'odio sui social: la situazione degenera

News VIP

Can Yaman e Sara Bluma pubblicano nuovi contenuti sui social e vengono travolti da un'ondata d'odio ingiustificata.

Can Yaman sotto attacco. La sua love story con Sara Bluma sta seminando il caos su Instagram tra le fan che proprio non sembrano apprezzare la bella deejay. I commenti si fanno sempre più feroci, nonostante gli ammonimenti dell’attore turco, vittima di un’ondata d’odio ingiustificata.

Can Yaman e Sara Bluma sotto attacco

La vita privata di Can Yaman è sempre stata un mistero, eccezione fatta per pochissime storie d’amore rivelate direttamente dall’attore turco come quella con Diletta Leotta, o smentite categoricamente nonostante i gossip insistenti come nel caso di Demet Ozdemir. Così quando Yaman ha fatto la sua apparizione ufficiale con la nuova fiamma Sara Bluma le sue fan sono rimaste senza parole. Sappiamo che il fandom dell’attore turco è molto particolare ma non ci piace generalizzare, dato che ci sono tantissime sostenitrici pronte a seguirlo in ogni scelta professionale e privata senza elargire cattiverie gratuite, mentre ci sono alcune fan che vorrebbero quasi che Can facesse solo ciò che loro ritengono giusto.

Una follia, decisamente una follia eppure è così e basta leggere i commenti carichi di odio che l’attore turco sta ricevendo da quando ha fatto sapere di aver trovato l’amore. Mentre si prepara per l’approdo di Sandokan su Rai 1, il grande progetto che potrebbe definitivamente consacrarlo a livello internazionale, in arrivo a dicembre, Yaman fa prove di famiglia con Sara e si percepisce che i due siano molto uniti e innamorati. Gli attacchi, tuttavia, non accennano a diminuire.

Can Yaman e Sara Bluma, commenti inauditi per la coppia

Quando si è un personaggio pubblico come Can Yaman, amatissimo e sex symbol che ha fatto invaghire milioni di donne in tutto il mondo, spesso e volentieri bisogna accettare anche l’altro lato della medaglia ma non fino al punto in cui si arriva a leggere certi commenti davvero cattivi. Yaman ha lanciato delle frecciatine social molto chiare agli haters, invitando chi non la pensa come lui e chi vuole solo giudicare la sua vita a lasciare i suoi social e non seguirlo più.

Can sta difendendo la sua love story con Sara Bluma con le unghie e con i denti e continua a pubblicare contenuti con la sua fidanzata, ma gli haters si moltiplicano. L’attore turco ha accompagnato Sara ad un evento dove si è esibita come deejay, poi ha pubblicato delle foto di coppia molto divertenti dove si vede che sono innamorati e spensierati. Eppure ecco i commenti carichi d’odio rivolti a Bluma, alcuni dei quali sono arrivati addirittura ad augurarle il peggio. Impensabile che esistano ancora persona in grado di scrivere tali malignità, se l’attore prendesse dei provvedimenti farebbe più che bene.