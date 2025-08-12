TGCom24
Home | VIP | News | Can Yaman e Sara Bluma vittime di un'ondata d'odio sui social: la situazione degenera
News VIP

Can Yaman e Sara Bluma vittime di un'ondata d'odio sui social: la situazione degenera

Irene Sangermano

Can Yaman e Sara Bluma pubblicano nuovi contenuti sui social e vengono travolti da un'ondata d'odio ingiustificata.

Can Yaman e Sara Bluma vittime di un'ondata d'odio sui social: la situazione degenera

Can Yaman sotto attacco. La sua love story con Sara Bluma sta seminando il caos su Instagram tra le fan che proprio non sembrano apprezzare la bella deejay. I commenti si fanno sempre più feroci, nonostante gli ammonimenti dell’attore turco, vittima di un’ondata d’odio ingiustificata.

Can Yaman e Sara Bluma sotto attacco

La vita privata di Can Yaman è sempre stata un mistero, eccezione fatta per pochissime storie d’amore rivelate direttamente dall’attore turco come quella con Diletta Leotta, o smentite categoricamente nonostante i gossip insistenti come nel caso di Demet Ozdemir. Così quando Yaman ha fatto la sua apparizione ufficiale con la nuova fiamma Sara Bluma le sue fan sono rimaste senza parole. Sappiamo che il fandom dell’attore turco è molto particolare ma non ci piace generalizzare, dato che ci sono tantissime sostenitrici pronte a seguirlo in ogni scelta professionale e privata senza elargire cattiverie gratuite, mentre ci sono alcune fan che vorrebbero quasi che Can facesse solo ciò che loro ritengono giusto.

Una follia, decisamente una follia eppure è così e basta leggere i commenti carichi di odio che l’attore turco sta ricevendo da quando ha fatto sapere di aver trovato l’amore. Mentre si prepara per l’approdo di Sandokan su Rai 1, il grande progetto che potrebbe definitivamente consacrarlo a livello internazionale, in arrivo a dicembre, Yaman fa prove di famiglia con Sara e si percepisce che i due siano molto uniti e innamorati. Gli attacchi, tuttavia, non accennano a diminuire.

Can Yaman e Sara Bluma, commenti inauditi per la coppia

Quando si è un personaggio pubblico come Can Yaman, amatissimo e sex symbol che ha fatto invaghire milioni di donne in tutto il mondo, spesso e volentieri bisogna accettare anche l’altro lato della medaglia ma non fino al punto in cui si arriva a leggere certi commenti davvero cattivi. Yaman ha lanciato delle frecciatine social molto chiare agli haters, invitando chi non la pensa come lui e chi vuole solo giudicare la sua vita a lasciare i suoi social e non seguirlo più.

Can sta difendendo la sua love story con Sara Bluma con le unghie e con i denti e continua a pubblicare contenuti con la sua fidanzata, ma gli haters si moltiplicano. L’attore turco ha accompagnato Sara ad un evento dove si è esibita come deejay, poi ha pubblicato delle foto di coppia molto divertenti dove si vede che sono innamorati e spensierati. Eppure ecco i commenti carichi d’odio rivolti a Bluma, alcuni dei quali sono arrivati addirittura ad augurarle il peggio. Impensabile che esistano ancora persona in grado di scrivere tali malignità, se l’attore prendesse dei provvedimenti farebbe più che bene.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Innocence: violenza sulle donne e manipolazione temi caldi nella dizi di Canale5. Ecco cosa ne pensiamo
anticipazioni TV Innocence: violenza sulle donne e manipolazione temi caldi nella dizi di Canale5. Ecco cosa ne pensiamo
La forza di una donna Anticipazioni 13 agosto 2025: Sirin terrorizzata, qualcuno la sta minacciando!
anticipazioni TV La forza di una donna Anticipazioni 13 agosto 2025: Sirin terrorizzata, qualcuno la sta minacciando!
Uomini e Donne, Tina Cipollari al pronto soccorso: cosa è successo?
news VIP Uomini e Donne, Tina Cipollari al pronto soccorso: cosa è successo?
Forbidden Fruit Anticipazioni 13 agosto 2025: Alihan respinto, Zeynep preferisce Cem!
anticipazioni TV Forbidden Fruit Anticipazioni 13 agosto 2025: Alihan respinto, Zeynep preferisce Cem!
Ballando con le stelle, Belen Rodriguez nel cast: "Sfiderà Maria De Filippi, danzando per Milly Carlucci"
news VIP Ballando con le stelle, Belen Rodriguez nel cast: "Sfiderà Maria De Filippi, danzando per Milly Carlucci"
Uomini e Donne, Gemma Galgani mostra il suo look su Instagram prima di tornare in studio
news VIP Uomini e Donne, Gemma Galgani mostra il suo look su Instagram prima di tornare in studio
Beautiful Anticipazioni Puntata del 13 agosto 2025, replica: Eric è tornato ma per Ridge l'incubo non è finito
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 13 agosto 2025, replica: Eric è tornato ma per Ridge l'incubo non è finito
Temptation Island, Siria Pingo senza filtri: "Mi sto godendo chi sto diventando. Senza filtri, senza favole"
news VIP Temptation Island, Siria Pingo senza filtri: "Mi sto godendo chi sto diventando. Senza filtri, senza favole"
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
Tradimento
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV