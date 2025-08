Can Yaman lancia nuove frecciatine social: lo sfogo non passa inosservato

News TV

Can Yaman è un fiume in piena nelle ultime settimane e il suo nuovo sfogo social non passa inosservato.

Can Yaman continua la sua battaglia contro gli haters. L’attore turco è davvero stanco di tutte le critiche e così lancia una nuova frecciatina alle persone che, in particolare negli ultimi mesi, non gli danno tregua sui social. Ecco cosa ha scritto su Instagram.

Can Yaman stufo degli Haters

“Haters gonna hate” ma Can Yaman li respingerà con l’arma più potente che conosce: mostrarsi per quello che è e per gli obiettivi raggiunti nella sua carriera a soli 35 anni. L’attore turco è ormai un bersaglio vivente dei leoni da tastiera, sopratutto negli ultimi mesi dopo essere uscito allo scoperto con la fidanzata Sara Bluma, che si mormora porterà presto all’altare, e aver ottenuto riconoscimenti a livello internazionale per due grandi produzioni che lo vedono protagonista, ovvero El Turco e Sandokan. La serie tv storica dove recita nei panni di Hasan Balaban al fianco dell’attrice italiana Greta Ferro ha riscosso un ottimo successo mondiale, appassionando i telespettatori, mentre cresce l’attesa per la messa in onda del nuovo adattamento televisivo del ciclo narrativo di Emilio Salgari.

La Tigre della Malesia di Can ci farà dimenticare l’iconica versione degli anni Settanta di Kabir Bedi? Lo scopriremo a partire da dicembre 2025 quando Sandokan approderà ufficialmente su Rai 1. Nel frattempo, forse a causa di tutto questo clamore mediatico forse a causa della delusione di vedere un sex symbol felicemente fidanzato, i detrattori di Yaman sono cresciuti a dismisura ma lui non teme nessuno e lo dimostra, per l’ennesima volta, su Instagram lasciandosi andare ad un duro sfogo.

Can Yaman mostra il fiso invidiabile e provoca gli haters

Nonostante possa contare su uno stuolo di fan pronte a tutto per lui, vere cheerleader della sua carriera ma anche della sua persona considerata sempre pura e bellissima anche grazie alle opere di beneficienza che ha fatto con la sua associazione Can Yaman for Children, Can Yaman è anche vittima degli haters. Questi leoni da tastiera pronti a criticare si sono moltiplicati vertiginosamente dopo il ritorno di Can su Instagram e proprio attraverso la nota piattaforma social, il divo turco ha deciso di rispondere alle provocazioni.

Yaman, infatti, ha pubblicato prima una foto del suo duro allenamento - deve prepararsi per la seconda stagione di El Turco ma anche di Sandokan - invitando tutti a parlare solo quando avranno raggiunto le sue prestazioni fisiche. Poche ore dopo, invece, Can ha pubblicato una sua foto senza maglietta mostrando un fisico invidiabile e lasciandosi andare ad un duro sfogo.

“Sono vecchio, sono brutto, sono drogato, sono alcolizzato, la salute è rovinata dai sigari. Non sono una persona da ammirare. Sono cambiata, non sono più la professionista di una volta. Metto a puttane la mia carriera. Sono innamorato della donna sbagliata. Tutto è per pubblicità. I miei comportamenti sono orribili. Non sono più credibile. Qualsiasi cosa io faccia è una truffa. Non piaccio a nessuno. Le persone intorno a me mi usano. Dovrei cambiare i miei amici, sono egocentrico e maleducato. Imbroglio, rubo cose. Che altro? Non sono sicuro che abbiano parlato abbastanza di me”.

Can ha riportato tutte le critiche più brutte ricevute negli ultimi mesi, citando anche l’inchiesta portata a galla da Selvaggia Lucarelli contro la sua associazione. L’attore vuole dare battaglia e di certo non permetterà che queste critiche rovinino la sua vita, ma è anche vero che ora la sua scelta di allontanarsi dai social risulta sempre più comprensibile, dato che questo è un mondo davvero difficile da digerire per le star.