Can Yaman, prove di famiglia con Sara Bluma!

Can Yaman e Sara Bluma si divertono insieme e fanno prove di famiglia, ecco gli ultimi gossip sull'attore turco.

Can Yaman e Sara Bluma sono sempre più innamorati. La coppia vive momenti di quotidianità insieme e si immagina già famiglia, ecco cosa hanno pubblicato nelle ultime ore su Instagram.

Can Yaman e Sara Bluma sempre più innamorati

Can Yaman ha deciso di venire allo scoperto con la sua nuova fidanzata, la deejay Sara Bluma. La nascita di questa relazione non è stata presa benissimo dalle fan dell’attore turco, che hanno accusato Can di aver scelto una donna sbagliata, o di aver annunciato la relazione ufficiale solo per pubblicità. Recentemente, dopo aver ricevuto davvero tantissimi attacchi sulla sua vita privata, Yaman ha sbottato lanciando nuove frecciatine sui social, chiedendo agli haters di lasciarlo in pace e di non giudicare la sua vita.

Certo per un attore così amato è difficile conciliare lavoro e vita privata perché spesso il pubblico tende ad accomunare personaggi e persone, creando nella propria mente un’immagine lontana da quella reale. Nel frattempo, cercando di dimenticare le parole che lo hanno ferito al punto da spingerlo ad esporsi pubblicamente sui social col suo sfogo, Yaman e Sara fanno prove di famiglia.

Sara Bluma e Can Yaman, pronti a mettere su famiglia

Can Yaman e Sara Bluma sono molto innamorati e si vocifera che l’attore turco sia pronto a fare sul serio con l’affascinante deejay, tanto da chiedere al più presto la sua mano. Yaman non ha confermato l’indiscrezione ma neppure ha smentito dunque ora le fan si aspettano da un momento all’altro di vederlo in ginocchio con un favoloso anello in una preziosa scatoletta.

Nel frattempo, Can e Sara fanno prove di famiglia insieme. Bluma ha pubblicato nelle sue Ig Stories la foto di Can che si diverte con una bambina, forse amica di famiglia o una nipotina, al supermercato portandola nel carrello mentre fanno la spesa tutti insieme. Sara ha un bellissimo bambino, che sta lottando per poter vedere il più possibile come ha ammesso quando ha denunciato le violenze del suo ex compagno, e forse Yaman è la persona giusta da presentargli. Cosa ne pensate?