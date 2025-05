Can Yaman è pronto a conquistare la Spagna: il nuovo progetto e le lezioni di dizione

News VIP

Can Yaman è pronto a diventare famoso anche in Spagna. Ad annunciarlo è l’attore turco in una recente intervista.

Can Yaman è volato a Londra, al cinema Odeon di Leicester Square, per promuovere Sandokan. L’attore turco ha parlato dell’impegno sul set e poi ha raccontato di star prendendo delle lezioni di spagnolo, volendo proporsi per un nuovo progetto in Spagna. Ecco tutti i dettagli.

Can Yaman presenta Sandokan a Londra

In attesa della messa in onda di Sandokan, che arriva sulla Rai ad autunno 2025, Can Yaman è volato a Londra al cinema Odeon di Leicester Square, dove ha presentato la sua Tigre della Malesia durante un importante evento organizzato da Fremantle. Mentre è in dubbio la terza stagione di Viola come il Mare, è certo che vedremo Yaman nei panni del leggendario protagonista creato dalla penna di Emilio Salgari. In questa occasione, Yaman è stato intervistato da Hollywood Reporter che gli ha chiesto le sue impressioni sul lavoro fatto sul set ma anche dei suoi nuovi progetti. Il divo turco ha ammesso che grazie alla grande preparazione prima del ciak ufficiale, con una dieta che gli ha fatto perdere dieci chili in un mese e lo ha preparato alla grande fatica fisica, è riuscito a portare a casa ogni scena.

Certo, c’è da dire che Can ha sottolineato che per dieci minuti di scene di azioni che ci saranno nel montaggio, lui e il cast hanno lavorato oltre dieci ore, dunque un bel impegno fisico. L’attore non ha nascosto di voler portare la sua fama anche negli Stati Uniti e nei Paesi del Nord, dopo aver constato tutto il mondo sudamericano, l’Italia, la Turchia e la Spagna. Parlando delle sue fan, invece, Yaman ha ammesso di essere molto fiero di loro perché sono leali e lo seguono ovunque, tanto che durante l’intervista l’attore ha riconosciuto e salutato una sua fan spagnola che è sempre presente ai grandi eventi in ogni parte del mondo.

Can Yaman pronto per un nuovo progetto in Spagna

Durante il tour promozionale de El Turco in Brasile, Can Yaman ha annunciato di voler portare avanti un nuovo progetto. L’attore turco, dopo due produzioni internazionali che lo hanno messo a dura prova ma che gli hanno data anche tanta nuova notorietà, vorrebbe essere il protagonista di una sit com leggera e divertente, pensata con puntate di venti minuti massimo l’una e con tante battute di humor. Nel frattempo, durante l’intervista, Can ha confermato di star prendendo lezioni di spagnolo perché vuole recitare anche in Spagna.

” Sto prendendo lezioni di spagnolo per diversi mesi, una professoressa sta venendo a casa mia ogni giorno per studiare circa quattro ore insieme. Ora abbiamo finito con la grammatica, la conosco. Perché faccio tanto speaking, leggo e guardo film e serie tv in spagnolo. Ritengo di aver raggiunto un livello dove posso comunicare in inglese e so che posso recitare in spagnolo”.

Una buona notizia per tutte le sue fan spagnole che vorrebbero tanto vederlo mettersi alla prova con questa lingua. Ma quale sarà il progetto in ballo? Si tratta sempre della sit com oppure di un progetto che sta tenendo nascosto al momento? Lo scopriremo senza dubbio tra qualche mese.