Can Yaman pronto per un nuovo progetto? L'attore turco vorrebbe essere il protagonista di una sitcom

Durante una delle sue ultime interviste, Can Yaman ha confessato che gli piacerebbe essere protagonista di una sitcom divertente.

Can Yaman sta conoscendo un successo straordinario grazie ai suoi ultimi lavori sul set e, dopo i commenti positivi per El Turco, ora tutti attendono di scoprire come sarà il suo nuovo Sandokan. Nel frattempo, durante una recente intervista, Yaman ammette che il suo sogno è quello di creare una sitcom, qualcosa di leggero simile alla storica serie tv Friends.

Can Yaman tra successo e un presunto nuovo amore

Momento d’oro per Can Yaman. L’attore ha lavorato duramente al suo successo, approdando in Italia e trasferendosi a Roma dopo che le sue soap come Daydreamer e Mr Wrong hanno fatto innamorare milioni di telespettatrici, in attesa del grande progetto di Sandokan che ha preso più tempo del previsto. Nel frattempo, Yaman ha studiato l’italiano in maniera ancora più approfondita e si è lanciato nel progetto di Viola come il Mare, impersonando l’ispettore capo Francesco Demir al fianco della protagonista Francesca Chillemi. Poi, Yaman è volato per sei mesi in Ungheria per le riprese de El Turco.

La serie tv storica nella quale impersona il giannizzero ottimano Hasan Balaban è diventata un fenomeno mondiale, con una risposta più che positiva da parte del pubblico, e Can è decisamente soddisfatto della sua prova, la prima con un copione interamente in inglese e un cast internazionale. In attesa della messa in onda di Sandokan, che arriverà in autunno su Rai 1 dopo la lunga fase di post-produzione, si mormora che Can abbia trovato l’amore con Thamires Hauch ma la notizia non è stata ancora confermata. A far parlare, invece, è un nuovo progetto che l’attore turco ha in mente, molto diverso dai suoi precedenti lavori in televisione.

Can Yaman pronto per una sitcom, cosa ha rivelato

Viaggiando per il mondo per parlare de El Turco prima del debutto della serie tv storica a livello internazionale, Can Yaman ha concesso diverse interviste e si è lasciato andare a considerazioni inaspettate. L’attore turco, infatti, ha confidato che avrebbe nel cuore di proporre un progetto molto diverso dai suoi precedenti, qualcosa che si allontana da soap, serie tv storiche ma anche dalle fiction ovvero una sitcom. Yaman, infatti, ha confidato di aver più volte pensato a questo format che secondo lui dovrebbe essere una sorta di pillola, puntate di massimo venti minuti con tanta ironia e scene surreali che fanno ridere e intrattengono il pubblico.

Insomma, una sorta di più moderno Friends ovvero la sitcom per eccellenza per milioni di spettatori nel mondo. Ma di cosa potrebbe parlare e dove potrebbe essere ambientata? Yaman al momento non ha svelato di più ammettendo, tuttavia, di averne seriamente parlato con un produttore perché sarebbe intenzionato a mettersi in gioco. A voi piacerebbe vederlo sul piccolo schermo in questi panni?