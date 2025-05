Can Yaman e Viola come il Mare: la terza stagione si farà?

News VIP

Can Yaman sarà ancora l'ispettore capo Francesco Demir nella terza stagione di Viola come il Mare? Al momento tutto tace e i fan sono preoccupati.

Can Yaman festeggia la sua carriera in ascesa e si prepara per nuovi progetti ma le fan di Viola come il Mare sono molto preoccupate. La presenza dell’attore turco nel cast della terza stagione della fiction di Lux Vide era stata data per certa, ma ora con i nuovi impegni internazionali dell’attore sembra impossibile rivederlo nei panni di Francesco Demir.

Can Yaman non sarà il Viola come il Mare 3?

La carriera di Can Yaman ha preso una nuova e interessante piega internazionale grazie al grande successo della serie tv storica El Turco, dove impersona il giannizzero ottomano Hasan Balaban, che ha avuto una grande eco mondiale ed è stato molto apprezzato anche in Italia, trasmessa da Canale 5 con due prime serate. Ma non è tutto. Yaman presta il volto anche al nuovo Sandokan, una versione più moderna e affascinante della Tigre della Malesia nata dalla geniale penna di Emilio Salgari. La serie tv sarà trasmessa in autunno su Ra 1 a conclusione della lunga fase di post-produzione dopo quattro mesi di riprese in giro per l’Italia, con un cast internazionale nel quale compaiono Ed Westwick nei panni di Lord Brooke e Alessandro Preziosi in quelli di Yanez de Gomera.

Insomma, Yaman è ora votato a un tipo di intrattenimento ben diverso da quello delle soap e delle fiction con le quali ha iniziato a ottenere la sua fama a livello mondiale, e si è detto pronto per un nuovo progetto ancora diverso dai precedenti. Insomma, in tutto questo marasma di impegni c’è un dubbio che assale le sue fan. Can potrà ancora essere nel cast della terza stagione di Viola come il Mare?

Viola come il Mare 3, Can Yaman fiori dal cast?

La terza stagione di Viola come il Mare è stata annunciata da Mediaset per il 2025 ma, al momento, ancora non sono iniziate le riprese e non è stato annunciato il primo ciak. Del resto Francesca Chillemi è stata impegnata con Che Dio ci Aiuti mentre Can Yaman ha avuto una serie di impegni internazionali che l’hanno portato in giro per il mondo per settimane, e prima ancora era sul set di Sandokan. Insomma, Yaman non è stato molto presente in Italia e sembra che anche prossimamente avrà altri impegni per presentare la sua Tigre della Malesia al mondo, questione che se da una parte esalta le sue fan felici per il suo successo, dall’altra fa temere che per l’attore turco non ci sarà spazio per riprendere i panni di Francesco Demir. Da parte sua ancora nessuna conferma ufficiale, ma neppure una smentita al gossip e ai dubbi degli spettatori.