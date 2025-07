Can Yaman contro i Fan ossessionati da lui: ''Fatemi un favore e lasciatemi in pace''

News VIP

Can Yaman, stanco delle continue critiche che alcune fan gli stanno muovendo a causa della sua vita privata, sbotta sui social e si lascia andare ad un lungo sfogo.

Can Yaman sotto attacco. Il divo turco ha visto parte del suo fandom ribellarsi alla sua nuova vita, accusandolo di essere cambiato e mettendo in piedi una vera e propria campagna contro di lui. Stanco, Can ha replicato con un lungo e duro sfogo nelle sue Ig Stories.

Can Yaman contro il fandom tossico

Quando si diventa famosi in poco tempo sul piccolo schermo grazie ad un ruolo specifico, è spesso difficile far capire ai telespettatori che c’è una profonda scissione da fare tra personaggio e persona. Can Yaman conosce molto bene questa dinamica ma ora è stanco di sopportare accuse da parte di un fandom, definito da lui stesso tossico. L’attore turco è diventato famoso in Italia per il ruolo di Can Divit nella soap turca Daydreamer, e sin da subito è stato chiaro che alcuni telespettatori hanno faticato a fare una scissione, tanto che dopo anni si parla ancora di un possibile amore con Demet Ozdemir, sua co-protagonista nei panni di Sanem Aydin.

Recentemente Yaman ha presentato la sua nuova fidanzata, la deejay Sara Bluma, e la reazione delle fan non è stata delle migliori dato che in molte si sono ribellate alla love story, criticando apertamente la ragazza. Neppure quando Sara ha denunciato le violenze del suo ex compagno la questione si è placata, neppure quando lo stesso Yaman ha difeso Sara pubblicamente. Insomma, il divo turco non se la sta passando proprio benissimo e se, da una parte, riceve molto amore dalle sue sostenitrici nell’incontro a Roma, dall’altra sul web è vittima di attacchi gratuiti e cattivi. Così, ormai allo stremo della pazienza, Yaman ha sbottato e si è sfogato nelle sue Ig Stories, ecco cosa ha scritto.

Can Yaman si sfoga duramente

Messo alle strette fai recenti commenti delle fan, che hanno preso malissimo la sua relazione e non smettono di commentare in modo negativo la sua vita privata, Can Yaman si è lasciato andare ad un duro sfogo pubblicato nelle sue Ig Stories. L’attore turco ha chiesto esplicitamente alle fan che pensano che lui sia un personaggio, che pensano di avere una relazione con lui, insomma le fan tossiche, di allontanarsi dalla sua vita.

"Per favore andare ad amare e odiare qualche altra coppia della televisione o chi volete, ma lasciate me e le persone intorno a me in pace. Non sono il mio personaggio. Sono un attore, non appartengo a nessuno e non ho bisogno dell’approvazione di nessuno. Se gentilmente scegliete di amarmi incondizionatamente, è fantastico, amatemi. E smettete di dire che sono cambiato, è davvero sciocco da dire da parte vostra. Perché il mio lavoro è cambiare, gli attori cambiato. Dobbiamo vivere e cambiare”.

Ha chiosato Can al termine del suo sfogo, facendo notare a tutti che non fa nulla che sia amato e odiato, lui continuerà a brillare. Nel frattempo, è stata annunciata la data di uscita ufficiale di Sandokan su Rai 1, per la gioia delle fan che non vedono l’ora di vederlo nei panni de La Tigre della Malesia.