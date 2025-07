Can Yaman furioso, la fidanzata Sara Bluma denuncia le violenze dell’ex (FOTO)

News VIP

Can Yaman interviene a gamba tesa contro il gossip, difendendo la sua relazione con Sara Bluma dopo che la deejay ha denunciato sui social le violenze dell’ex compagno.

Can Yaman e Sara Bluma vivono la loro storia d’amore alla luce del sole ma il gossip non risparmia questa bellissima coppia. Sono, infatti, uscite indiscrezioni sulla modalità della conoscenza tra loro, insinuazioni pesanti che hanno portato la deejay a spiegare come stanno davvero le cose, denunciando sui social la violenza subita dal suo ex compagno, e l’attore turco ad esplodere in uno sfogo senza precedenti.

Can Yaman, la nuova fidanzata fa una denuncia importante

Dopo essere usciti allo scopetto come coppia ufficiale, Can Yaman e Sara Bluma sono diventarti argomento preferito del gossip internazionale. L’attore turco ha inizialmente lasciato correre, godendosi il tempo con la sua nuova fidanzata prima di dover tornare ai suoi impegni sul set e alla presentazione di Sandokan, che arriverà in autunno su Rai 1, e ha presentato Sara alla sua famiglia durante una vacanza in Turchia. Ma non tutto è rose e fiori per loro, dal momento che le voci di corridoio non si placano e hanno preso di mira Sara, accusandola di aver intrecciato una relazione con Yaman quando ancora era fidanzata con il suo ex compagno. Lei, dunque, ha deciso di denunciare un fatto davvero importante e forte ovvero le violenze subite dall’ex e la battaglia che sta facendo per riuscire a vedere suo figlio.

“Sono stata in silenzio per troppo tempo ora tocca a me dire la mia versione dei fatti e prendere un momento per chiarire la mia situazione. Non sono mai stata legalmente sposata. Ho avuto una relazione da cui è nato il mio bellissimo bambino, ma il nostro rapporto era già concluso prima di incontrare il mio attuale compagno […] Purtroppo, durante la mia precedente relazione, ho subito delle violenze fisiche e psicologiche e rischiavo di affrontarne di peggiori rimanendo in quella situazione. Ora ho intrapreso una nuovo vita , amo mio figlio e desidero solo il meglio per lui. Attualmente, il padre ostacola i miei tentativi di vedere nostro figlio, ma ho deciso di affrontare la situazione e ho affidato tutto ai miei avvocati”.

Ha spiegato Sara in un lungo post su Instagram, dove ha mostrato le violenze fisiche subite per avvalorare le sue forti parole. La deejay ha poi invitato tutte le donne ad aiutarsi contro la violenza e gli abusi, ringraziando anche chi continua a sostenerla senza metterla in difficoltà. Ben diversa, invece, è stata la reazione di Yaman.

Can Yaman una furia contro il gossip su Sara Bluma

Mentre la sua nuova fidanzata ha deciso di rivelare la sua personale storia privata, mostrando le violenze subite dall’ex compagno, sottolineando di non essere mia stata sposata con lui, e di voler combattere per poter vedere suo figlio dato che l’uomo glielo impedisce con ogni mezzo, Can Yaman non si è trattenuto e ha affrontato di petto i pettegolezzi sulla sua relazione con Sara Bluma. In uno sfogo furioso nelle sue Ig Stories, infatti, l’attore turco ha scritto.

“Questi beceri sono dei co**ioni giganteschi senza vergogna, io ho conosciuto Sara in un concerto due mesi fa, non un anno fa. L’ex compagno di Sara non è mai stato mio amico. Spara solo mi***iate. Sono stato troppo elegante per troppo tempo senza rispondere a questi pezzi di me**a in generale. Dovete sciacquare la bocca prima di parlare di me”.

Insomma, Can ha preso la situazione in mano e si è sfogato come mai prima, senza mezzi termini. Dalle parole dell’attore capiamo che è stato accusato di aver intrecciato una relazione quando Sara era ancora impegnata, e che l’ex compagno della deejay ha rivelato di essere suo amico. Entrambe informazioni non veritiere. Cosa ne pensate?