Can Yaman conferma il progetto in Spagna, di cosa si tratta? Le prime Anticipazioni

Can Yaman pronto ad un nuovo progetto televisivo in Spagna. Le Anticipazioni ci rivelano i primi dettagli.

Can Yaman conferma il progetto in Spagna, di cosa si tratta? Le prime Anticipazioni

Come anticipato qualche settimana fa, Can Yaman sta girando un nuovo progetto in Spagna. L’attore turco aveva ammesso di aver iniziato a prendere lezioni di lingua spagnola e ora sappiamo qualche dettaglio in più sul nuovo progetto che sta prendendo forma. Ecco le prime Anticipazioni.

Can Yaman, nuovo progetto in Spagna confermato

Come anticipato da Can Yaman qualche settimana fa, in occasione della presentazione di Sandokan che approderà a dicembre su Rai 1 con otto imperdibili puntate, l’attore turco sta lavorando ad un progetto in Spagna. Qui, infatti, Yaman gode dell’appoggio di tantissime fan pronte a sostenerlo e lui, che è sempre desideroso di mettersi in gioco, ha deciso di sperimentare preparandosi con lezioni di dizioni e grammatica spagnola. Ma di che progetto si tratta?

Pochi giorni fa Yaman si è presentato a Venezia con Sara Bluma, la sua fidanzata ufficiale, in occasione dell’ottantaduesima Mostra del Cinema di Venezia, per ritirare un prestigioso premio proprio nell’ambito del suo impegno del set di Sandokan. La nuova Tigre della Malesia è elettrizzata all’idea di mostrare il risultato finale al pubblico, certo che piacerà molto anche grazie alla sinergia che si è creata con i colleghi durante le riprese. Ora, invece, l’attenzione è tutta focalizzata sulla nuova serie tv.

"Sorpresa! Sto lavorando da un anno a questo entusiasmante progetto che girerò in Spagna Per prepararmi, ho trascorso mesi a perfezionare il mio spagnolo e sono determinato a dare il massimo”.

Queste le parole di Yaman che ha mostrato un copione in spagnolo, confermando le indiscrezioni su Instagram. Ma di cosa si tratta? Non ci sono ancora Anticipazioni ufficiali del progetto ma qualche informazione molto importante è trapelata. Ecco i dettagli.

Can Yaman, le Anticipazioni sulla nuova serie tv spagnola

Ma di cosa parlerà la nuova serie tv con Can Yaman come protagonista? Al momento i lavori sono ancora in corso e l’attore turco non ha svelato moltissimo, neppure il nome della fiction. Trapelano comunque le prime Anticipazioni grazie alle quali sappiamo che Yaman interpreterà personaggio di nome Kaplan. Ma non è tutto!

Stando ad alcune fonti vicine alla produzione, la storia presenterà un "doppio gioco” anche se non è chiaro dunque se la serie tv avrà un impronta thriller o sarà incentrata su una storia di spionaggio, senza escludere il dramma psicologico di un uomo con multiple personalità. Cosa ne pensate? Yaman fa bene a mettersi alla prova o sta esagerando con gli impegni televisivi? Sicuramente a tutti è dispiaciuto vederlo lasciare Viola come il Mare, proprio in virtù di altre produzioni già schedulate che non gli permetteranno di essere sul set nel 2026 al fianco di Francesca Chillemi.

