Can Yaman in Spagna per registrare un nuovo progetto tv!

Can Yaman ha fatto un viaggio in Spagna per registrare un nuovo progetto televisivo. Ecco di cosa si tratta.

Sembra che Can Yaman sia pronto per un nuovo progetto in Spagna. L’attore turco ha già anticipato di star studiando lo spagnolo proprio in vista di questo momento, che ora è più vicino che mai. Ecco cosa sappiamo.

Can Yaman pronto per un nuovo progetto?

La carriera di Can Yaman ha spiccato il volo. L’attore turco ha conquistato un pubblico internazionale con El Turco, una serie storica nella quale ha interpretato il giannizzero ottomano Hasan Balaban al fianco dell’attrice italiana Greta Ferro. La serie tv è stata molto apprezzata e ora l’attesa è tutta verso Sandokan, nuovo adattamento cinematografico del ciclo narrativo di Emilio Salgari. Yaman si è preparato duramente per impersonare la Tigre della Malesia, il progetto che lo ha portato a trasferirsi a Roma quattro anni fa all’apice del suo successo in Italia grazie alla soap Daydreamer, una delle più amate di sempre dal pubblico di Mediaset.

Sandokan arriva su Rai 1 a partire dal primo dicembre 2025 e tutti sono molto curiosi dal momento che questo personaggio è stato tanto amato anche in televisione grazie a Kabir Bedi negli anni Settanta, che proprio per questo ruolo fu consacrato nell’Olimpo dei sex symbol internazionali. Ma Yaman non si ferma mai e così pensa già al suo prossimo progetto televisivo. Pochi mesi fa, durante il tour di presentazione per El Turco, l’attore ha fatto sapere di essere interessato a nuovi orizzonti televisivi e di star prendendo quotidianamente lezioni di spagnolo per migliorare la sua pronuncia e dizione, così da poter provare una nuova strada anche in Spagna dove è molto amato e ha moltissime fan che vorrebbero vederlo recitare nella loro lingua. Questo momento è davvero arrivato?

Can Yaman in Spagna, cosa bolle in pentola?

Si mormora che Can Yaman sia in procinto di intraprendere un nuovo progetto in Spagna. L’attore turco ha espresso la sua volontà di lavorare in questo Paese dove ha uno stuolo di supporter pronte fare il tifo per lui. Ma di quale progetto si tratta? Parlando in una recente intervista del suo futuro, Yaman ha ammesso che gli piacerebbe molto recitare in una sit com in stile Friends dunque potrebbe trattarsi di questo.

Al momento l’attore turco non ha ancora confermato le indiscrezioni, forse volendo aspettare di essere sicuro del suo prossimo lavoro prima di parlarne pubblicamente. Nel frattempo, Yaman fa prove di famiglia con Sara Bluma, la sua nuova fidanzata che si mormora potrebbe portare presto all’altare. La coppia ha incontrato le critiche di una parte delle fan dell’attore, che ha sbottato contro gli haters e ha messo in chiaro: o con lui o contro di lui.