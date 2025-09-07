TGCom24
Can Yaman a Venezia con Sara Bluma, red carpet di coppia e nuove confessioni su Sandokan
Can Yaman a Venezia con Sara Bluma, red carpet di coppia e nuove confessioni su Sandokan

Can Yaman e sara Bluma incantano la Mostra del Cinema di Venezia con il red carpet di coppia. L'attore turco poi commenta il lavoro sul set di Sandokan e svela un nuovo progetto.

Can Yaman e Sara Bluma hanno incendiato il red carpet dell’ottantaduesima Mostra del Cinema di Venezia, con un red carpet di coppia che ha messo in luce tutto il loro reciproco amore. Tra look estrosi e sguardi complici, l’attore turco è tornato anche a parlare di Sandokan e ha svelato qualcosa in più su questo progetto.

Can Yaman e Sara Bluma, red carpet di coppia a Venezia 82

Sul red carpet dell’ottantaduesima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, proprio sul finire della lunga kermesse cinematografica italiana, è arrivato anche Can Yaman. L’attore turco era atteso in laguna per ritirare un prestigioso premio presso il Filming Italy Venice Award 2025, ovvero il Filming Italy International Award. Un riconoscimento molto importante per il lavoro svolto sul set di Sandokan che, insieme a El Turco, ha segnato la svolta internazionale di Can che ormai si è affrancato dal mondo delle soap per dedicarsi a produzioni di alto livello.

Yaman è arrivato sul red carpet insieme alla fidanzata Sara Bluma, della quale è davvero innamoratissimo, dato che lei era attesa la sera successiva ad un importante evento di chiusura per esibirsi come deejay. Can e Sara hanno scelto di indossare delle creazioni particolarissime di San Francesco. Completo nero per il divo turco, con camicia a righe larghe sui toni del grigio e bianco e le immancabili catenine al collo, questa volta black, poi sulla giacca un disegno che rimanda all’arte greca e latina, lo stesso presente sul corpetto dell’abito bianco candido di Sara, con allacciatura dietro al collo e vistosa collana di perle nera.

Due look rock ma anche molto stravaganti, che forse non ci saremmo aspettati da loro, e che hanno diviso non poco il pubblico. Come sempre sulla coppia sono scoppiate polemiche ma, andando oltre i pregiudizi, è ovvio che Sara e Can sono davvero molto innamorati. Basta guardare i loro sguardi complici e i sorrisi sinceri, questo non si può fingere.

Can Yaman a Venezia, cosa ha svelato su Sandokan

Dopo il red carpet di coppia con la fidanzata Sara Bluma, per Can Yaman è il momento di dedicarsi alle interviste e ovviamente il tema è Sandokan, la serie tv internazionale che è un vero e proprio evento televisivo soprattutto in Italia, la cui messa in onda è prevista a dicembre 2025 su Rai 1. Mentre Yaman torna in palestra in vista della seconda stagione, l’attore si è confidato con Ciak e ha ammesso:

“Sandokan è il ruolo della mia vita, un’opportunità come questa arriva raramente nella carriera di un attore. Sono molto fortunato ed onorato. Mentre giravo sentivo il peso della responsabilità che mi era stata attribuita. Prepararmi per interpretarlo per me è stata una questione quasi di vita o di morte. Sul set si respirava aria hollywoodiana, nonostante si trattasse di una coproduzione italiana”.

Yaman è tornato a fare un confronto molto importante con il modo di lavorare in Italia e il metodo che si applica in Turchia, dove l’attore non è salvaguardato da praticamente nessuna legge che regola il suo lavoro sul set, tanto che una volta gli capitò di recitare per 36 ore di fila! Tornando a Sandokan, invece, Can ha confidato di essersi impegnato tantissimo prima di approdare sul set, tra dieta ferrea, lezioni di dizione in inglese poi danza e tante altre discipline. Pronti al Sandokan di Yaman?

