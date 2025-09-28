Can Yaman atteso in Brasile: girerà un Film!

News VIP

Can Yaman non si ferma mai e ha in cantiere un nuovo progetto. Si tratta di un film che girerà in Brasile.

Can Yaman non si riposa mai. L’attore turco sta vedendo la sua carriera decollare e si gode il successo del momento, accettando nuovi progetti che lo convincono e lo portano a sperimentare. Per questo, dopo la nuova serie tv che girerà in Spagna, Can è atteso in Brasile come protagonista di un film.

Can Yaman protagonista di un nuovo film

Negli ultimi anni la carriera di Can Yaman è decollata e ha portato l’attore a prendere parte a importanti progetti internazionali. Recentemente, infatti, l’attore turco ha stregato tutti nei panni del giannizzero ottomano Hasan Balaban nella serie tv El Turco, al fianco dell’attrice italiana Greta Ferro. A dicembre, invece, approderà su Rai 1 la prima stagione di Sandokan, la nuova versione del ciclo narrativo di Emilio Salgari adattato per il piccolo schermo, che vede Yaman nei panni della leggendaria Tigre della Malesia.

Mentre Can condivide nuovi scatti di Sandokan su Instagram, scatenando la curiosità delle fan che non vedono l’ora di vederlo in questo ruolo, in Spagna è tutto pronto per accogliere l’attore che sarà protagonista di una serie tv. La trama è ancora top secret ma sembra ci sarà molta azione, almeno a giudicare da quanto anticipato dallo stesso Yaman, tornando subito in palestra per prepararsi al ruolo che lo attende. Ma non è tutto qua, dal momento che sembra che Can sarà anche protagonista di un film, approdando per la prima volta nella sua carriera sul grande schermo. Ecco i dettagli.

Can Yaman girerà un film in Brasile

In attesa della messa in onda di Sandokan su Rai 1, Can Yaman si dedica a nuovi progetti. La serie tv sulla Tigre della Malesia, come svelato mesi fa, avrà una seconda e anche una terza stagione, ma nel frattempo Yaman sarà anche protagonista di una serie tv spagnola e poi di un film in Brasile. Sul progetto spagnolo sappiamo che Can impersonerà un uomo misterioso e che ci sarà tanta azione, al punto da costringerlo a riprendere gli allenamenti in palestra nel modo più serrato possibile per essere pronto a debuttare sul set.

Sul progetto brasiliano, invece, ancora nessuna notizia. Non sappiamo se Yaman sarà l’unico protagonista oppure se si tratta di una pellicola corale, ma presto sicuramente sarà lui stesso a darci qualche rilevante anticipazione. Intanto, Yaman si gode la quotidianità con Sara Bluma, la sua fidanzata della quale è davvero molto innamorato in barba alle critiche.