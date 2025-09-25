TGCom24
Can Yaman splendido Sadokan nelle nuove foto inedite della serie tv

Irene Sangermano

Can Yaman pubblica su Instagram alcuni scatti da Sandokan, mostrandosi come la nuova Tigre della Malesia.

Can Yaman è Sandokan nel nuovo adattamento televisivo del ciclo narrativo di Emilio Salgari. L’attore turco è molto emozionato all’idea di scoprire la reazione del pubblico e della critica alla visione della sua interpretazione della Tigre della Malesia. Ecco le nuove foto dal set che hanno fatto impazzire le fan.

Can Yaman è Sandokan

C’è grande attesa per la nuova versione di Sandokan. La serie tv con Can Yaman come protagonista arriverà su Rai 1 a dicembre 2025, e sarà composta di otto puntate. Yaman, che si allena per il nuovo progetto in Spagna, ha ammesso di essere molto emozionato all’idea che il suo pubblico possa vederlo nei panni della Tigre della Malesia, un ruolo che più di cinque anni fa lo ha convinto a lasciare la Turchia per approdare in Italia.

Sandokan, infatti, avrebbe dovuto entrare in produzione anni fa ma la pandemia ha bloccato tutto, poi gli impegni già presi dei protagonisti ed ecco che alla fine la produzione ha rallentato. Questo, tuttavia, non è per forza un male dato che c’è stato ancora più tempo di pensare a come rendere unica la nuova versione del corsaro più amato della televisione, soprattutto perché volente o nolente avrà un grande paragone, ovvero la versione di Kabir Bedi. Ormai manca sempre meno al debutto televisivo e Can è atteso anche alla Festa del Cinema di Roma per presentare il progetto, ma nel frattempo tiene l’attenzione alta con nuove foto dal set.

Can Yaman, le nuove foto dal set di Sandokan

Sangue, sporcizia, sudore e lacrime”, questa la didascalia che Can Yaman ha scelto per pubblicare alcune foto direttamente dal set di Sandokan. L’attore turco ha condiviso su Instagram alcuni scatti, ovviamente immediatamente presi d’assalto dal pubblico, dove si mostra in primo piano con il trucco di scena e la lunga chioma. Da queste foto si percepisce l’intensità che avrà Sandokan, una storia che mira a mettere al centro l’uomo, un antieroe poi diventato simbolo della ribellione, che si muove per amore della bella Lady Marianne e che finisce per salvare un popolo.

Sandokan sarà all’altezza del suo precedente illustre? Certamente le premesse ci sono tutte, non ci resta che attendere dicembre 2025 per la messa in onda delle otto puntate della serie tv con Yaman, Alessandro Preziosi nei panni di Yanez de Gomera, Ed Westwick in quelli di Lord Brooke e poi l’esordiente Alanah Bloor che presta il volto alla Perla di Labuan.

