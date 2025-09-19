TGCom24
Can Yaman, momenti di quotidianità con Sara Bluma: per lei è anche uno chef!

Irene Sangermano

Can Yaman sfodera le sue doti culinarie per la fidanzata Sara Bluma. Ecco cosa le ha cucinato.

Can Yaman, momenti di quotidianità con Sara Bluma: per lei è anche uno chef!

Momenti di dolce quotidianità tra Can Yaman e Sara Bluma. La coppia si sta godendo qualche giorno insieme prima di riprendere i rispettivi impegni lavorativi e l’attore turco, per amore della sua nuova compagna, si improvvisa chef.

Can Yaman e Sara Bluma, l’amore continua

Da quando hanno fatto coming out come nuova coppia ufficiale, Can Yaman e Sara Bluma sono inseparabili e approfittano di qualsiasi pausa dalle rispettive attività lavorative per trascorrere un po’ di tempo insieme. Sebbene la carriera di Yaman sia in ascesa, tanto che l’attore turco è tornato ad allenarsi per la nuova serie tv spagnola che sta per girare, così come quella da deejay di Sara, la coppia ama la semplicità.

All’inizio della loro relazione molte fan di Yaman lo hanno criticato perché, secondo loro, a causa della vicinanza di Sara l’attore stava perdendo la sua aura da bravo ragazzo, trascorrendo ogni momento libero in discoteca o ad eventi mondani, tra alcol e sigari. In realtà occorre sempre tenere a mente, come lo stesso Can ha tenuto a sottolineare più volte, che prima di essere un attore e un sex symbol amato da molte, lui è un ragazzo di 35 anni che ha tutto il diritto di godersi la vita come meglio crede.

Ecco che ora, proprio quasi a smentire le voci insistenti e cattive sul suo conto, Can si lascia immortalare dalla compagna in un’attività domestica molto dolce, segno che questa coppia mondana sa essere anche una coppia comune come tutte le altre, senza necessità di divertirsi in discoteca. Ecco i dettagli.

Can Yaman chef per un giorno

Chi segue Can Yaman da sempre, stando molto attento ai contenuti che ama pubblicare su Instagram, si è reso conto nel tempo che all’attore turco piace molto cucinare. Nella sua casa a Roma, ad esempio, l’attore si è spesso cimentato in barbecue salutari ma gustosi. Così, ora che è felicemente fidanzato con Sara Bluma, Yaman si è rimesso ai fornelli per prepararle una cena con i fiocchi.

A renderlo noto è proprio la bella deejay, che ha fatto un piccolo video a Yaman intento ad informare qualche prelibatezza. Tra loro si respira aria di casa, tanto che più di una volta sono sputati gossip su una possibile proposta di nozze che l’attore vorrebbe fare presto a Sara. Ma sarà veramente così? Attendiamo impazienti.

