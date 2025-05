Can Yaman annuncia un evento imperdibile per le sue Fan a Roma!

News VIP

Can Yaman è tornato ad incontrare le sue fan e lo fa anche a Roma, con un evento il prossimo 19 luglio. Ecco tutti i dettagli e la risposta social delle fan del divo turco per eccellenza.

Can Yaman incontra le sue fan

Grazie alle produzioni internazionali che lo hanno visto protagonista negli ultimi anni ovvero El Turco e Sandokan, il successo di Can Yaman è stato enorme e così il divo turco è diventato ancora più famoso in tutto il mondo. L’attore è molto soddisfatto delle ottime recensioni ricevute per El Turco dove ha impersonato il giannizzero ottomano Hasan Balaban, e si parla già di una seconda stagione in produzione visto che le fan non vedono l’ora di rivederlo combattere e proteggere il popolo della Moena e il suo grande amore. Sandokan, invece, arriva in autunno su Rai 1 e a confermarlo è Can pubblicando su Instagram una foto inedita dal set, e chiedendo alle fan un po’ di pazienza perché la serie tv richiede un lungo lavoro di post produzione.

Nel frattempo, Can si rilassa a Roma in un noto locale della Capitale, uno dei suoi preferiti, nel quale si reca ogni volta che può per divertirsi, bere un drink e fumare uno dei suoi amatissimi sigari, uno dei pochi vizi che si concede. Poche ore fa, sui social, è apparsa anche una notizia che lega sempre Yaman alla città che ha scelto come sua seconda casa, dopo che il suo nome è diventato noto grazie alle soap come Daydreamer e Mr. Wrong, ecco i dettagli.

Can Yaman, evento a Roma per le fan

Sappiamo molto bene che Can Yaman tiene tantissimo alle sue fan, riconoscendo loro il grande merito di esser sempre fedeli alla sua immagine e alla sua carriera, regalandogli tante soddisfazione. L’attore turco, infatti, gode di uno stuolo di ammiratrici che per lui sono pronte proprio a tutto, e che lo attendono con impazienza in aeroporto quando parte, e che seguono ogni sua nuova produzione televisiva. Così, Can le ripaga quando può organizzando eventi per incontrarle, parlare con loro direttamente, scattare foto e firmare autografi.

Questa volta il Meet and Greet di Yaman si terrà a Roma, il 19 luglio 2025 a Villa Monte d’Oro a Grottaferrata. Sono disponibili i biglietti per l’evento ma attenzione perché finiranno presto dato che questi eventi sono molto ambiti dalle sostenitrici dell’attore turco. Anche se i prezzi non sono proprio per tutte le tasche dato che i biglietti standard costano 230 euro e quelli Vip 350 euro.