Can Yaman torna in palestra, si prepara per la seconda stagione di Sandokan?

Can Yaman è più sexy che mai mentre si allena in palestra. L'attore turco si prepara per la seconda stagione di Sandokan.

Can Yaman è pronto per tornare davanti le telecamere? La prima stagione di Sandokan è attesa per dicembre 2025 su Rai 1 ma è stata già confermata la seconda, e addirittura la terza stagione della serie tv. Sembra che l’attore turco non abbia intenzione di deludere le fan e così si allena per rimanere in forma e tornare nei panni della Tigre della Malesia.

Can Yaman, all’allenamento per Sandokan non finisce mai

Can Yaman non si ferma mai. L’attore turco, dopo aver perso dieci chili per impersonare la Tigre della Malesia nel nuovo Sandokan in arrivo a dicembre 2025 su Rai 1, sta facendo di tutto per mantenere la sua forma fisica invidiabile. Yaman si è concessero una lunga pausa dai riflettori dopo quattro mesi di riprese e poi il tour per El Turco, due progetti che gli hanno dato una enorme eco internazionale tanto da farlo tornare a Venezia per una nuova premiazione importante.

Sappiamo, tuttavia, che Yaman non è solito indugiare nei piaceri senza prima sudare duramente in palestra e concentrarsi sui prossimi progetti in ballo, sempre ricettivo verso le novità e le opportunità che nel momento d’oro della sua carriera. Ed ecco che così, mentre inizia a frequentare sempre più assiduamente la Spagna dato che qui è stato scritturato per una nuova serie tv - la sua primissima in lingua spagnola che ha studiato e migliorato negli ultimi mesi - Can torna in palestra e ci delizia con alcuni video che mettono in mostra i muscoli e i suoi capelli che, piano piano, stanno ricrescendo. Certo Can sa che Sandokan avrà una seconda stagione, dunque con questa preparazione vuole dirci che presto tornerà sul set?

Can Yaman, Sandokan torna per una seconda stagione

Durante la presentazione ufficiale di Sandokan, la serie tv ispirata al ciclo narrativo di Emilio Salgari in onda da dicembre 2025 su Rai 1, è stato confermato che il nuovo adattamento della storia della leggendaria Tigre della Malesia avrà una seconda e terza stagione. In particolare, la seconda stagione sarà registrata ad inizio 2026, motivo per cui Yaman ha dovuto rinunciare a Viola come il Mare dato che le due produzioni coincidevano, dal momento che la fiction di Canale 5 ha dovuto rallentare per permettere a Francesca Chillemi di portare avanti con serenità la sua gravidanza.

Ed ecco che Yaman già guarda al nuovo anno e, dopo l’estate, torna in palestra ufficialmente pronto a mantenere perfetto il suo fisico. L’aspetto è fondamentale per calarsi in un ruolo come quello di Sandokan, ma non esclusivamente dal punto di vista estetico, bensì anche per permettere all’attore alcuni tipi di movimento sul set. Le fan di Can, che presto potrebbe diventare padre, sono molto curiose di vederlo in questo ruolo mentre in generale l’opinione del pubblico su Sandokan è molto divisa tra chi crede che Yaman sia adatto al ruolo, e chi crede che nessuno potrà mai eguagliare Kabir Bedi.