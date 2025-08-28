TGCom24
Home | VIP | News | Can Yaman torna a Venezia per ritirare un prestigioso premio
News VIP

Can Yaman torna a Venezia per ritirare un prestigioso premio

Irene Sangermano

Can Yaman torna a Venezia per il terzo anno, per ricevere il prestigioso premio Filming Italy International Award.

Can Yaman torna a Venezia per ritirare un prestigioso premio

Can Yaman torna a Venezia per ritirare un prestigioso premio. L’attore turco, che sta per sbarcare su Rai 1 con Sandokan, sarà insignito del Filming Italy International Award. Ecco i dettegli.

Can Yaman torna a Venezia per la terza volta

La carriera di Can Yaman ha spiccato il volo, questo è certo. L’attore turco, infatti, è passato dall’essere il protagonista più sexy e amato delle soap turche, all’affascinante co-protagonista di una fiction, all’essere un vero e proprio attore internazionale, protagonista di due produzioni attesissime con un budget stellare. Can ha raccolto parecchi consensi per la sua interpretazione del giannizzero Hasan Balaban, al fianco dell’attrice italiana Greta Ferro nei panni dell’intrepida Gloria, nella serie tv El Turco.

Mentre quest’ultima viene rinnovata per una seconda stagione dopo la risposta incredibile da parte del pubblico internazionale, Yaman è anche la Tigre della Malesia nel nuovo Sandokan, in arrivo a dicembre su Rai 1, al fianco di Alessandro Preziosi, Ed Westwick, John Hannah, Alanah Blorr. Insomma, ormai Can è un divo conosciuto in tutto il mondo e si gode il momento d’oro della sua carriera. Carriera che merita un premio nel corso del Festival del Cinema di Venezia, nell’ambito del Filming Italy Venice Award 2025 che si tiene ogni anno. Così, Yaman volerà per la terza volta nella sua carriera a Venezia per ritirare un prestigioso premio.

Can Yaman riceve un premio a Venezia

È la terza volta che Can Yaman viene invitato al Festival del Cinema di Venezia per ritirare un premio prestigioso presso il Filming Italy Venice Award 2025, ovvero il Filming Italy International Award. Questo è stato un anno costellato di grandi successi per Yaman, che ora si gode i frutti del suo duro lavoro e del suo impegno fuori e dentro al set.

La premiazione di terrà il 31 agosto presso l’Hotel Excelsior al Lido di Venezia, dove qualche giorno prima la fidanzata Sara Bluma, che si mormora sia incinta, terrà una serata deejay esclusiva per i Vip. Insomma, questa coppia sa davvero come farsi notare in ogni occasione mondana, e chissà se Can si presenterà proprio con Sara a braccetto sul tappeto rosso. Occhi puntati a Venezia, dunque, anche in attesa di osservare e compiacersi del look elegante dell’attore turco.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Forbidden Fruit Anticipazioni 29 agosto 2025: Zeynep conquista un altro uomo! Ecco chi...
anticipazioni TV Forbidden Fruit Anticipazioni 29 agosto 2025: Zeynep conquista un altro uomo! Ecco chi...
Stefano De Martino ricorda l’incidente in moto con Belen Rodriguez, l'aneddoto che diverte tutti
news VIP Stefano De Martino ricorda l’incidente in moto con Belen Rodriguez, l'aneddoto che diverte tutti
Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 28 agosto 2025
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 28 agosto 2025
Beautiful Anticipazioni Puntata del 29 agosto 2025: Eric rincuora Ridge, non ha nessun rancore verso di lui
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 29 agosto 2025: Eric rincuora Ridge, non ha nessun rancore verso di lui
Uomini e Donne, Giuseppe Molonia si iscrive ad un’agenzia di spettacolo: sogna la tv?
news VIP Uomini e Donne, Giuseppe Molonia si iscrive ad un’agenzia di spettacolo: sogna la tv?
X Factor 2025: stasera su Sky e su NOW lo speciale Gabbani, Vanoni, la musica, per conoscere il nuovo giudice
anticipazioni TV X Factor 2025: stasera su Sky e su NOW lo speciale Gabbani, Vanoni, la musica, per conoscere il nuovo giudice
Beautiful Anticipazioni Americane: Liam torna alla carica con Hope, rivuole la loro famiglia!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Americane: Liam torna alla carica con Hope, rivuole la loro famiglia!
Uomini e Donne, segnalazione sulla tronista Cristiana Anania: ''Fidanzata fino a luglio''
news VIP Uomini e Donne, segnalazione sulla tronista Cristiana Anania: ''Fidanzata fino a luglio''
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV