Can Yaman torna a Venezia per ritirare un prestigioso premio. L’attore turco, che sta per sbarcare su Rai 1 con Sandokan, sarà insignito del Filming Italy International Award. Ecco i dettegli.

Can Yaman torna a Venezia per la terza volta

La carriera di Can Yaman ha spiccato il volo, questo è certo. L’attore turco, infatti, è passato dall’essere il protagonista più sexy e amato delle soap turche, all’affascinante co-protagonista di una fiction, all’essere un vero e proprio attore internazionale, protagonista di due produzioni attesissime con un budget stellare. Can ha raccolto parecchi consensi per la sua interpretazione del giannizzero Hasan Balaban, al fianco dell’attrice italiana Greta Ferro nei panni dell’intrepida Gloria, nella serie tv El Turco.

Mentre quest’ultima viene rinnovata per una seconda stagione dopo la risposta incredibile da parte del pubblico internazionale, Yaman è anche la Tigre della Malesia nel nuovo Sandokan, in arrivo a dicembre su Rai 1, al fianco di Alessandro Preziosi, Ed Westwick, John Hannah, Alanah Blorr. Insomma, ormai Can è un divo conosciuto in tutto il mondo e si gode il momento d’oro della sua carriera. Carriera che merita un premio nel corso del Festival del Cinema di Venezia, nell’ambito del Filming Italy Venice Award 2025 che si tiene ogni anno. Così, Yaman volerà per la terza volta nella sua carriera a Venezia per ritirare un prestigioso premio.

Can Yaman riceve un premio a Venezia

È la terza volta che Can Yaman viene invitato al Festival del Cinema di Venezia per ritirare un premio prestigioso presso il Filming Italy Venice Award 2025, ovvero il Filming Italy International Award. Questo è stato un anno costellato di grandi successi per Yaman, che ora si gode i frutti del suo duro lavoro e del suo impegno fuori e dentro al set.

La premiazione di terrà il 31 agosto presso l’Hotel Excelsior al Lido di Venezia, dove qualche giorno prima la fidanzata Sara Bluma, che si mormora sia incinta, terrà una serata deejay esclusiva per i Vip. Insomma, questa coppia sa davvero come farsi notare in ogni occasione mondana, e chissà se Can si presenterà proprio con Sara a braccetto sul tappeto rosso. Occhi puntati a Venezia, dunque, anche in attesa di osservare e compiacersi del look elegante dell’attore turco.