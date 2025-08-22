TGCom24
C’è Posta per Te, Can Yaman contattato per la nuova edizione

La nuova stagione di C’è Posta per Te è ancora lontana ma sembra che Can Yaman sia stato contatto per essere ospite nello studio di Canale 5.

C'è Posta per Te, Can Yaman contattato per la nuova edizione

Mancano ancora diversi mesi alla nuova edizione di C’è Posta per Te ma Maria De Filippi, si sa, non riposa mai. Sembra che la presentatrice, infatti, stia lavorando per assicurarsi la presenza di Can Yaman tra gli ospiti. Ecco i dettagli sull’Anticipazione.

C’è Posta per Te, Maria De Filippi richiama proprio lui

Non abbiamo ancora una data precisa per C’è Posta per Te, anche se le selezioni per le migliori storie da portare in prima serata su canale 5 sono già iniziate. Solitamente il programma più emozionante condotto da Maria De Filippi torna in onda a gennaio e anche questo anno, salvo improvvise variazioni di palinsesto, dovrebbe essere così. Ma la presentatrice, che nel frattempo si gode il successo strepitoso dell’ultima edizione di Temptation Island che ha totalizzato uno share incredibile, e si prepara a tornare con Uomini e Donne e Amici, il talent show più fortunato nella storia della televisione italiana, non riposa mai e pensa anche a C’è Posta per Te.

Ogni anno, infatti, la conduttrice riesce ad accaparrarsi ospiti nazionali ed internazionali di rilievo, che sorprendono i partecipanti generando entusiasmo nel pubblico ma anche commozione. Ma chi ci sarà nel corso della nuova stagione dello show di Canale 5? Nelle ultime ore è comparso sui social il nome di Can Yaman, l’attore turco amatissimo che ha spopolato inizialmente con le sue soap come Daydreamer e Mr. Wrong, per poi dare una svolta alla sua carriera prima con la fiction Viola come il Mare, dove ha recitato per la prima volta in italiano, poi con due produzioni internazionali ovvero El Turco e Sandokan.

C’è Posta per Te, ospite Can Yaman?

Parlando della sua esperienza televisiva in Italia, Can Yaman ha sempre speso belle parole per Maria De Filippi tra le prima, secondo lui, ad accorgersi del suo talento e del fenomeno che stava nascendo grazie al carisma della sua persona, invitandolo in parecchie trasmissioni. Yaman, dunque, ha un ottimo giudizio sulla presentatrice di Canale 5 e nel corso degli anni lo abbiamo visto ospite in varie trasmissioni di Maria, compreso Amici dove ha fatto una sorpresa divertentissima al giudice Cristiano Malgiolgio.

Sembra che anche questo anno, impegni sul set permettendo dato che l’agenda di Yaman è molto fitta, l’attore turco abbia acconsentito a presentarsi come ospite a C’è Posta per Te, per sorprendere i partecipanti con un momento di gioia ed emozione. L’attore non ha ancora confermato il pettegolezzo, dato che al momento è concentrato su altri fronti tra la sua vita privata improvvisamente rinata grazie alla relazione con Sara Bluma, e la serie tv che sta per girare in Spagna.

