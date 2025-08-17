Can Yaman, ecco tutti i prossimi impegni dell’attore turco più amato

News VIP

Can Yaman si prepara a nuovi impegni sul set e nella vita privata. Ecco tutti gli aggiornamenti sul protagonista di Sandokan.

Can Yaman è uno degli attori più amati del momento, lanciatissimo dopo il successo di El Turco e con la promessa di replicare l’eco interazione grazie a Sandokan. Ma quali saranno i suoi prossimi impegni? Scopriamolo insieme.

Can Yaman vola in Spagna ad ottobre

Come anticipato in precedenza, Can Yaman ha deciso di aprire le porte della sua carriera anche al mondo delle serie tv in Spagna. Qui, infatti, l’attore turco è sempre amatissimo e gode di un enorme bacino di fan pronte ad adorarlo, motivo per cui partirebbe avvantaggiato nell’apparire sul piccolo schermo, consapevole che molte telespettatrici appoggerebbero qualsiasi suo progetto. Ad ottobre, Yaman partirà per la Spagna dunque, per registrare una serie tv in lingua spagnola e per questo l’attore si è allenato molto confidando di aver preso lezioni di spagnolo ogni giorno da diversi mesi, così da essere pronto alla sfida che sapeva si sarebbe potuta concretizzare.

Pochi mesi dopo, a dicembre, su Rai 1 approderà invece Sandokan con Can nei panni della leggendaria Tigre della Malesia al fianco di un cast internzionale. Ci sarà Alessandro Preziosi nei panni di Yanez de Gomera, il fedele amico del corsaro creato da Emilio Salgari, poi l’attore Ed Westwick che interpreta il crudele Lord Brooke e l’esordiente ed elegantissima Alanah Bloor. Le riprese della seconda stagione di Sandokan inizieranno nel 2026 e occuperanno diversi mesi a Yaman, visto il grande lavoro che c’è dietro.

Can Yaman protagonista di una sit - com

Mentre si gode la sua storia d’amore con Sara Bluma nonostante gli attacchi terribili ai quali la coppia è costretta da parte di alcune fan, che hanno deciso che l’attore turco dovrebbe puntare a qualcuno di diverso per lui, Can Yaman si prepara anche ad un progetto molto diverso dai suoi precedenti. Durante la conferenza stampa di Sandokan a Londra, Can ha proposto a Luca Bernabei una sit- com di 40 episodi insieme a Giovanni Nasta, suo ex collega sul set di Viola come il Mare.

Mentre il progetto è ancora in fase di elaborazione, quel che è certo è che Yaman non tornerà nella fiction con Francesca Chillemi, che ha assicurato di essere pronta per le riprese della terza stagione una volta portata felicemente a termine la gravidanza, a causa dell’incompatibilità dei suoi impegni. Le fan di Yaman dovranno, dunque, salutare forzatamente Francesco Demir un personaggio al quale erano molto legate, ma del resto la carriera dell’attore turco ha preso una direzione diversa negli ultimi tempi, e dedicare tanti mesi a questo progetto sarebbe stato impossibile.