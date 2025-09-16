Belve, Anticipazioni: colpaccio per Fagnani, due ospiti di spicco per la nuova stagione

News VIP

Francesca Fagnani torna con Belve su Rai 2 e si mormora che abbia fatto due colpaccio straordinari, ecco chi ci sarà.

Manca circa un mese al ritorno di Belve su Rai 2. Francesca Fagnani è pronta a portare in prima serata ospiti di spicco per le sue graffianti interviste e arrivano le prime Anticipazioni. Sembra, infatti, che la giornalista romana abbia messo a segno un doppio colpaccio, assicurandosi la presenza di due Vip di spicco.

Belve torna su Rai 2

Nonostante si parlasse di un addio alla rete come per altri suoi illustri colleghi, Francesca Fagnani rimane in Rai e torna con Belve ma anche con lo spin-off Belve Crime. La nuova stagione del talk show con graffianti interviste sta per tornare, manca infatti circa un mese alla messa in onda delle nuove puntate e tutti si chiedono chi saranno i protagonisti di questa edizione. Escludiamo Chiara Ferragni, che continua a tenersi lontano dal piccolo schermo anche ora che la sua immagine pubblica si avvia alla redenzione, complice la love story solida con Giovanni Tronchetti Provera, mentre Gabriele Parpiglia fa sapere che ora che Barbara d’Urso sbarcherà sulla Rai come concorrente di Ballando con le Stelle, Fagnani potrebbe finalmente ospitarla in studio.

“Lei adesso sarà una concorrente di Ballando con le stelle e inoltre è quasi svanito il patto anti d’Urso tra Mediaset e Rai, quindi si apre davvero uno spiraglio per la Fagnani“.

Sarebbe davvero un grande colpaccio per la presentatrice, dato che Barbarella alza lo share senza sforzo, e poi Fagnani sa come puntare ai temi più caldi mettendo l’ospite nella condizione di rispondere per forza. Insomma, questa intervista già ce la stiamo immaginando e già ne siamo entusiasti.

Belve, Rocio Munoz Morales ospite della nuova stagione?

Oltre alla presenza di Barbara d’Urso, che approda su Rai 1 come ballerina nella nuova edizione di Ballando con le Stelle e così potrebbe avere il via ufficiale per essere intervista da Francesca Fagnani a Belve, sembra che la presentatrice e giornalista abbia messo a segno un secondo colpaccio. Ci sarà, infatti, anche Rocio Munoz Morales.

“Rocio a Belve? Se Raoul Bova ha rotto il silenzio a Verissimo, tutti cercano la versione di Rocio Munoz Morales. Insieme a Barbara D’Urso potrebbe essere il colpo in apertura della nuova stagione del programma di Francesca Fagnani“.

Rocio, al timone di Freeze con Nicola Savino, è stata grande protagonista del gossip delle ultime settimane dopo le rivelazioni fatte da Fabrizio Corona sul marito Raoul Bova. Lei al momento non ha ancora dato la sua versione, tagliando sempre corto sull’argomento, ma chissà che non accetti di mettersi a nudo proprio nello studio di Belve.