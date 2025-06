Belve, Francesca Fagnani rimane in Rai: per lei un contratto di due anni

News VIP

Francesca Fagnani rimane in casa Rai con un contratto di due anni, e tornerà con Belve e Belve Crime anche nella prossima stagione televisiva.

Continua lo strepitoso successo di Belve, ora anche nella versione Belve Crime, con Francesca Fagnani al timone del format da lei ideato e che piace a milioni di spettatori. La conduttrice ha deciso, firma con la Rai per altri due anni, ecco i dettagli.

Francesca Fagnani rimane in Rai

Grazie al suo format innovativo, graffiante, non politicamente corretto, Francesca Fagnani si è fatta largo nel panorama televisivo italiano e ha conquistato la prima serata di Rai 2 con Belve. Anche questa stagione del programma ha fatto faville, con uno share piuttosto alto e una grande ricondivisione social, fattore fondamentale dal momento che televisione e mondo del web vanno ormai a braccetto da diversi anni. Nelle ultime settimane, tuttavia, si parlava della possibilità di vedere Francesca in Mediaset, dal momento che Pier Silvio Berlusconi in persona si sarebbe detto molto interessato al trasloco di Belve su Canale 5

. Questo è senza dubbio un periodo di grande cambiamento a livello televisivo, inaugurato da Fabio Fazio con il trasloco di Che Tempo che Fa su Nove, seguito a ruota da Amadeus, poi Belen Rodriguez e sembra che anche Fagnani stesse pensando di lasciare i vertici di Viale Mazzini per quelli del Biscione. Ieri sera, nel frattempo, ha debuttato Belve Crime ovvero uno spin-off delle sue interviste ma a tema criminali e casi irrisolti, con ospite anche Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara, e che si proclama comunque innocente nonostante la prova schiacciante del DNA. E proprio grazie al rinnovo di questo format, sembra che Francesca si sia decisa a firmare nuovamente con la Rai.

Francesca Fagnani torna sulla Rai con Belve

Nessun trasloco per Belve che rimane sulla Rai per i prossimi due anni. A darne notizie è Adnkronos che fa sapere che Francesca Fagnani ha deciso di rinnovare il suo contratto con la televisione nazionale per altri due anni, a patto che Belve abbia nuova stagione anche del suo spin-off Belve Crime.

“Francesca ha firmato un nuovo contratto biennale con la Rai. Per la prossima stagione starebbe previsto anche un incremento delle puntate di Belve per la conduttrice e ideatrice del format. Ci potrebbe essere un possibile ritorno di ‘Belve Crime’, dopo la puntata di questa sera”.

Insomma, Belve torna in autunno con nuove puntate e sembra ce ne saranno molte di più, del resto è un programma che funziona perché rinunciarci e lasciarlo nelle mani dei competitors, ma non è chiaro a quanto ammonti il cachet della giornalista per la firma del rinnovo del contratto con la Rai. Sappiamo, tuttavia, che i vertitici di Viale Mazzini sono molto generosi con gli procura uno share stellare.