Freeze, Rocio Munoz Morale e Nicola Savino pronti al debutto su Rai 2: ''È una cosa importante''

Irene Sangermano

Rocio Munoz Morale e Nicola Savino commentano il loro debutto con Freeze, il nuovo show di Rai 2 in prima serata con un format tutto originale.

Freeze, Rocio Munoz Morale e Nicola Savino pronti al debutto su Rai 2: ''È una cosa importante''

Debutta Freeze, nuovo game show in onda in prima serata su Rai 2, condotto da Nicola Savino e Rocio Munoz Morales. Ecco cosa hanno rivelato i due presentatori sulla loro affinità lavorativa e su cosa si aspettano da questa avventura.

Freeze debutta su Rai 2 in prima serata

Le regole di Freeze sono semplici. Otto celebrità divise in due squadre con due capitani - nella prima puntata saranno Francesco Paolnatoni e Herbert Ballerina - sono chiusi in una stanza e quando i presentatori urlano “Freeze” nessuno può muoversi, qualsiasi cosa succeda. A giudicarli c’è una giuria composta da Mara Maionchi, Ubaldo Pantani e poi un giudice mobile che cambia ad ogni puntata. A condurre il nuovo game show in onda, in prima serata, su Rai 2 ci sono Nicola Savino e Rocio Munoz Morales. Intervistati da Tv Sorrisi e Canzoni, i due conduttori si sono detti emozionati ma anche molto carichi per questo debutto, consapevoli di portare sul piccolo schermo un format originale mai visto prima.

“Stimo profondamente Nicola e mi fido di lui. Per me è come un fratello maggiore. Il nostro rapporto è pulito e rispettoso. Poi insieme scherziamo e ci divertiamo molto […] Ci siamo detti che non eravamo soli di fronte a questa nuova sfida. Il format di “Freeze” è particolare, diverso dal solito. Condurre un programma in prima serata su Rai 2 è una cosa importante: ci siamo promessi dunque di supportarci a vicenda e divertirci”.

Ha commentato Rocio, che avrà il compito di aggiornare la classifica punteggio dopo punteggio, così da decretare qualche squadra riceverà il via libera per la fase finale, dove si scontrano tutti contro tutti.

Rocio Munoz Morales, i nuovi progetti oltre Freeze

Nelle ultime settimane Rocio Munoz Morales non è finita al centro dell’attenzione solo per il suo nuovo impegno in prima serata su Rai 2 con Freeze. Lo scandalo provocato dall’ex marito Raoul Bova, infatti, l’ha ferita profondamente. Mentre lui a Verissimo a raccontato la sua versione dei fatti, commentata immediatamente da Rocio, l’attrice e conduttrice racconta i suoi nuovo progetti tra cui quello di un libro, che parla proprio di questa rinascita dopo una grande batosta sentimentale e pubblica.

"Presto inizierò le riprese del nuovo film di Enrico Vanzina “Una sera a Roma”. A novembre invece uscirà il mio terzo romanzo “La vita adesso”. La vita dà e toglie. Io ora sto accogliendo ciò che di bello mi sta arrivando. Sto bene, sono serena e più forte di quanto pensassi”.

Ovviamente grande attenzione verso il libro di Rocio, perché tutti vogliono conoscere i dettagli dello scandalo anche dal suo punto di vista. La presentatrice è comunque molto felice di aver ritrovato Nicola Savino come compagno d’avventura televisiva dopo aver condiviso con lui una splendida puntata de Le Iene ed essersi incontrati al Festival di Sanremo nel 2015, quando era co-conduttrice al fianco di Carlo Conti.

