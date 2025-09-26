Belen Rodriguez perde le staffe e urla contro i paparazzi, cosa è successo

News VIP

Belen Rodriguez perde la calma contro i paparazzi. Lo sfogo della showgirl per proteggere la figlia Luna Marì.

Non è semplice essere sempre sotto i riflettori e quando i paparazzi prendono di mira momenti di quotidianità con i propri figli è facile perdere la calma. È quello che è successo a Belen Rodriguez, che ha sbottato furiosa in strada. Ecco i dettagli.

Belen Rodriguez contro i paparazzi

Da quando ha debuttato sul piccolo schermo, Belen Rodriguez è senza dubbio una delle Vip più assediate dai riflettori e dal flash dei paparazzi. Belen ha giocato bene le sue carte, imparando a convivere con il costante interesse per la sua vita privata, anche quando questa situazione era difficile da gestire durante le rotture con il marito Stefano De Martino, ad esempio, o quando ha iniziato a girare per le strade di Milano con i suoi amati figli.

Talvolta, però, l’insistenza dei paparazzi diventa pura invadenza della privacy in momenti di ordinaria quotidianità in famiglia e la showgirl argentina non ha intenzione di permetterlo. Belen, che ha festeggiato i suoi 41 anni, è la prima ad aver scelto di condividere anche momenti intimi sui social, ad esempio su Instagram dove è seguita da 10,4 milioni di followers, ma è giusto che sia lei a scegliere cosa mostrare e non sia sempre costretta a finire in copertina contro il suo volere. Per questo, secondo quanto riporta il settimanale Oggi, pochi giorni fa Belen ha sbottato furiosa in strada contro i paparazzi, che l’hanno aspettata all’uscita della scuola di Luna Marì, la figlia minore nata dalla relazione con Antonino Spinalbese. Ecco cosa è successo.

Belen diventa una furia e caccia i fotografi

Belen Rodriguez ha il sacrosanto diritto di non essere pedinata dai paparazzi ogni giorno della sua vita, il fatto che sia una donna di spettacolo non vuol dire dover accettare di essere fotografata e ripresa anche fuori dalla scuola della figlia Luna Marì, soprattutto alla presenza della bambina. Così, come riporta il settimanale Oggi, Belen ha fatto una vera e propria sfuriata pubblica contro i paparazzi, chiedendo di essere lasciata in pace e di non fotografare la figlia. U

no sfogo più che comprensibile come la difesa della figlioletta, dal momento che deve essere lei in accordo con il padre della bimba a decidere quali contenuti condividere e quali meno, senza forzature esterne. Nel frattempo, Belen sembra aver ritrovato l’amore e lo sbandiera, facendo capire che i gossip sul suo possibile ritorno di fiamma con Stefano De Martino raccontano una prospettiva impossibile.