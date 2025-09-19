TGCom24
News VIP

Belen Rodriguez ha un nuovo amore e lo "sbandiera ai quattro venti": ecco chi Stefano Belingardi Clusoni

Maria Castaldo

Belen Rodriguez ha un nuovo amore, stiamo parlando di Stefano Belingardi Clusoni, con cui la showgirl argentina non si nasconde più.

Belen Rodriguez ha un nuovo amore e lo "sbandiera ai quattro venti": ecco chi Stefano Belingardi Clusoni

Belen Rodriguez ha un nuovo amore nella sua vita, come rivela il rumor diffuso da Dagospia. La showgirl argentina avrebbe iniziato una frequentazione con l'architetto Stefano Belingardi Clusoni, noto architetto milanese. Un'ulteriore conferma che Belen non sarebbe più single arriva anche dal settimanale Oggi, secondo cui la showgirl avrebbe iniziato a "sbandierare il nuovo amore ai quattro venti".

Belen Rodriguez ha un nuovo amore? Spunta un'indiscrezione

Belen Rodriguez avrebbe iniziato una frequentazione con Stefano Belingardi Clusoni, architetto milanese ben noto nel suo settore, ma estraneo al mondo dello spettacolo. Dopo l'indiscrezione lanciata da Dagospia, la showgirl argentina ha pubblicato un post delle sue vacanze in cui appare anche l'architetto: negli scatti apparsi su Instagram, infatti, Belingardi Clusoni è presente insieme a Costanza Caracciolo e ad altri amici della showgirl argentina. Oltre agli scatti di Belen Rodriguez, l'architetto era stato paparazzato con la showgirl mentre era in Sardegna, in un noto locale.

Questa estate l'ex moglie di Stefano De Martino era stata associata a Nicolò De Tomassi, con cui era stata vista durante le vacanze in Sardegna, ma dopo la diffusione del gossip era stata la stessa Belen Rodriguez a smentire la voci di una frequentazione con il proprietario di un circolo romano di padel e alla domanda se fosse innamorata aveva risposto con un secco 'no'. Invece, questa volta, sembra che ci siano più voci a confermare che tra l'architetto milanese e la showgirl argentina ci sia del tenero

Belen Rodriguez "sbandiera il suo nuovo amore ai quattro venti"

Oltre alle foto postate da Belen Rodriguez, anche il settimanale Oggi sembra confermare che tra la showgirl argentina e l'architetto milanese ci sia del tenero. Qualche tempo fa Dagospia aveva definito la frequentazione con Stefano Belingardi Clusoni "una boccata d'aria fresca" per la showgirl, visto anche il difficile periodo vissuto, tra la cancellazione del suo programma e la lite con la sorella Cecilia - ora rientrata dato che le due sorelle sono sempre più unite visto l'avvicinarsi del parto della minore delle Rodriguez -. Secondo quanto riferito dalla rivista, Belen Rodriguez è al settimo cielo e "sbandie ai quattro venti il suo ennesimo nuovo amore" con l'architetto milanese.

Dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino, Belen Rodriguez aveva frequentato l'imprenditore Elio Lorenzoni, ma la loro storia era durata solo una manciata di mesi. Più duratura era stata invece la storia con Angelo Edoardo Galvano, ma anche tra loro era finita. Questa estate la showgirl ha smentito di aver intrapreso una storia con Nicolò De Tomassi, ma ora sembra aver ritrovato la felicità accanto a Belingardi Clusoni.

