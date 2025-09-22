Belen Rodriguez compie 41 anni, alla festa di compleanno anche Cecilia mentre di Ignazio Moser nessuna traccia

News VIP

Belen Rodriguez festeggia il suo 41esimo compleanno in famiglia. Cecilia felice insieme a lei ma il marito Ignazio Moser non si presenta.

Belen Rodriguez compie 41 anni e festeggia in famiglia in un noto ristorante Milanese. Grazie alle foto pubblicate dalla presentatrice argentina su Instagram scopriamo che al suo compleanno c’era anche Cecilia Rodriguez, sorridente con il pancione, mentre grande assente il cognato Ignazio Moser.

Belen Rodriguez compie 41 anni

Per Belen Rodriguez è arrivato il momento di spegnere 41 candeline e la showgirl argentina lo fa in modo intimo, scegliendo di festeggiare questo giorno importante con la sua famiglia. Nessuna traccia del nuovo fidanzato Stefano Belingardi Clusoni, nonostante recentemente sia stata proprio lei a sbandierare ai quattro venti il suo nuovo flirt, bensì solo la famiglia al ritornante di Milano dove ha organizzato la sua festa personale. Grazie alle foto pubblicate da Belen sul suo profilo Instagram, seguito da 10,4 milioni di followers, scopriamo che c’erano proprio tutti al suo compleanno, inclusa la sorella Cecilia Rodriguez con la quale ha finalmente fatto pace.

Ancora non è chiaro cosa sia successo tra le due belle argentine dato che entrambe hanno minimizzato, soprattutto Cecilia che recentemente ospite a Verissimo ha assicurato che sua sorella maggiore le è stata molto vicina durante la sua prima gravidanza. Insomma, le due sorelle hanno fatto pace e sono più unite che mai, ma non si può dire la stessa cosa di Ignazio Moser, grande assente alla riunione di famiglia in occasione del compleanno di Belen.

Belen festeggia, Moser non si presenta

Casualità o volontà? Nelle ultime ore Belen Rodriguez ha festeggiato il suo compleanno in famiglia, stretta dall’amore dei figli Luna Marì e Santiago, e c’era anche la sorella minore Cecilia a riprova che le due hanno finalmente fatto pace, forse anche in vista del parto della più piccola delle sorelle Rodriguez. Mancava, invece, Ignazio Moser.

Si mormora che la lite in famiglia sia nata proprio da Belen e l’ex gieffino, lui nel giorno del suo compleanno si trovava fuori città per lavoro, per affrontare una nuova sfida agonistica, dunque potrebbe essere giustificato ma secondo i fan della Rodriguez non si sarebbe comunque presentato. Forse con lui Belen non ha fatto pace? Mancava anche la fidanzata di Jeremias, che da anni invece prende sempre parte agli eventi in famiglia. I due sono in crisi? Al momento nessun commento sulla questione.