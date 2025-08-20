Belen Rodriguez nella bufera, interviene la madre Veronica Cozzani

News VIP

Belen Rodriguez finisce in una nuova polemica ma questa volta Veronica Cozzani, la madre della showgirl, interviene a gamba tesa in sua difesa.

Ennesima polemica per Belen Rodriguez. La bella presentatrice argentina non riesce proprio ad evitare i drammi ma questa volta sua madre Veronica Cozzani interviene a gamba tesa, sul web, per difenderla.

Belen Rodriguez finisce nell’ennesima polemica

Qualunque cosa faccia, Belen Rodriguez è sempre sotto l’occhio della lente d’ingrandimento del gossip, che con la presentatrice argentina è davvero implacabile. Mentre si rincorrono le segnalazioni su nuove love story durante la sua lunghissima vacanza in Sardegna, Belen finisce al centro delle polemiche per aver discusso con un benzinaio e poi per aver lanciato delle patatine addosso a dei ragazzi romani in vacanza in Costa Smeralda. Su questo ultimo gossip, tuttavia, dobbiamo necessariamente spezzare una lancia a favore della showgirl. Stando all’indiscrezione lanciata da Gabriele Parpiglia, infatti, Belen si sarebbe accorta che questi ragazzi la stavano riprendendo senza il suo consenso mentre ballava in un noto locale di Porto Cervo e avrebbe perso la pazienza, lanciando loro alcune patatine che erano sul tavolo, per intimargli di smetterla.

La seconda polemica, invece, riguarda la figlia Luna Marì, nata dal rapporto con Antonino Spinalbese, che Belen ama condividere sui social dove mostra anche la sua vita privata oltre che quella lavorativa e professionale. A Belen è stato già fatto notare che espone fin troppo la bambina su Instagram, ma lei ha replicato prontamente. Sulla questione, poi, è intervenuta anche Veronica Cozzani stanca delle polemiche sul conto della figlia e della splendida nipote.

Belen Rodriguez difesa dalla madre

Belen Rodriguez ha registrato il nome di sua figlia come marchio, e la notizia non è passata inosservata. Alcuni utenti del web hanno accusato Belen di voler usare Luna Marì e la sua immagine per future sponsorizzazioni, non pensando che questa questione non potrebbe essere così semplice dato che la bambina ha un padre, che gode degli stessi diritti della madre, e che potrebbe non essere affatto d’accordo con lei. Dunque una polemica sterile ma talmente insistente che la madre Veronica Cozzani questa volta ha deciso di intervenire tuonando:

“Non è vero! Tutti qui a commentate, è meglio non aprire la bocca quando non si sa”.

Insomma, Belen non sembra avere intenzione di usare il nome o l’immagine di sua figlia, come suggerito dalle malelingue. Nel frattempo si attendono novità sulla nuova stagione televisiva che vedrà Belen protagonista, molto probabilmente con gli stessi format firmati Warner Bors. Discovery che lo scorso anno sono tanto piaciuti al pubblico.