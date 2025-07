Belen Rodriguez stupisce e registra il nome di sua figlia come marchio commerciale

News VIP

Belen Rodriguez fa una mossa azzardata e registra il nome di sua figlia, Luna Marì, come marchio commerciale.

Belen Rodriguez non smette mai di stupire. Dopo essere tornata in televisione con ben due programmi targati Warner Bros. Discovery, la presentatrice argentina ha fatto una scelta che ha stupito molti, registrando il nome di sua figlia Luna Marì come marchio commerciale. Ecco tutti i dettagli.

Belen Rodriguez prende una decisione importante

Superato il suo periodo buio e la fine definitiva del matrimonio con Stefano De Martino, facendo una sconvolgente confessione sulla depressione, Belen Rodriguez è tornata a sorridere e ora è una forza della natura inarrestabile. Quando si è allontanata dal mondo del piccolo schermo lasciando Mediaset, Belen ha deciso di dedicarsi alle sue attività commerciali e ha fondato un marchio di beauty che sta spopolando, soprattutto negli ultimi giorni quando ha lanciato la maschera vaginale.

Insomma, Belen sa come far parlare di sé ed è una grande protagonista del gossip, che lo voglia o meno, ma ha dimostrato anche di essere un volto fondamentale nel panorama televisivo italiano tornado in tv con ben due programmi targati Warner Bros. Discovery, entrambi molto seguiti dal pubblico. Nel frattempo, Rodriguez ha confessato di aver preso anche una forte decisione sulla sua vita amorosa, volendo rimanere single il più a lungo possibile per concentrarsi su sé stessa e sui suoi adorati figli, con i quali ha da poco condiviso una vacanza all’insegna del relax in Sardegna. E proprio una notizia che riguarda Luna Marì, la figlia avuta da Antonino Spinalbese, sta facendo il giro del web nelle ultime ore.

Belen Rodriguez registra il nome di sua figlia come marchio commerciale

Sempre pronta a condividere le sue scelte con i fan, Belen Rodriguez ha sorpreso tutti con una notizia che nessuno si sarebbe aspettato, ma questa volta non si tratta di fidanzamenti o particolari cure di beauty. Nelle ultime ore, infatti, Belen ha ricevuto l’autorizzazione per poter registrare il nome della figlia Luna Marì, la sua secondogenita avuta dalla relazione con Antonino Spinalbese, come marchio commerciale. Secondo Affari e Maranza, la scelta della bella argentina sarebbe avvenuta nel 2022 ma solo pochi giorni fa il Registro Europeo delle proprietà intellettuali le avrebbe concesso l’autorizzazione ufficiale.

Insomma, da oggi, Belen potrà usare il nome di sua figlia per creare un nuovo brand. Ma come avrà reagito Antonino? Il rapporto tra i due è sempre stato piuttosto teso ma forse ad oggi è tornato il sereno, anche se l’ex concorrente di The Couple non ha ancora commentato l’accaduto.