Belen Rodriguez criticata per aver esposto Luna Marì sui social, arriva la replica

Belen Rodriguez viene criticata su Instagram per aver esposto la figlia Luna Marì sui social, ecco come ha risposto.

Belen Rodriguez è tornata ed è in splendida forma. La bellissima showgirl argentina ha un seguito davvero clamoroso sui social, dove conta solo su Instagram ben 10,4 milioni di followers. Non tutti gradiscono, tuttavia, le foto della piccola Luna Marì che Belen è solita postare quasi quotidianamente e l’attaccano per l’eccessiva esposizione mediatica alla quale sta, secondo loro, costringendo la figlia. Ecco come ha replicato.

Belen Rodriguez criticata sui social

In forma più che mai, Belen Rodriguez si gode le sue lunghe vacanze in famiglia in Sardegna dopo un anno davvero intenso che ha segnato la sua rinascita. La bella showgirl argentina, infatti, si è allontanata dal mondo della televisione dopo aver messo fine al suo matrimonio con Stefano De Martino, lottando contro una brutta depressione, per poi concentrarsi inizialmente sulle sue aziende di abbigliamento e beauty, prima di tornare sul piccolo schermo con due programmi firmati Warner Bros. Discovery.

Ora Belen ha capito come bilanciare vita privata e pubblica, anche se ovviamente la sua persona è spesso al centro dei pettegolezzi vista la sua fama. Pochi giorni fa, ad esempio, si è parlato di una nuova gravidanza di Belen che sarebbe incinta del suo terzo figlio, poi di un nuovo amore all’orizzonte con un noto osteopata ed ex volto di Uomini e Donne, per non parlare degli avvistamenti in Sardegna in un ristorante dove avrebbe incontrato De Martino con la nuova fiamma Caroline Tronelli. Nel frattempo, Belen si gode le vacanze e sta pubblicando tanti momenti bellissimi da condividere con i suoi fan. Non tutti però sono felici di vedere così tante foto di Luna Marì e arriva una critica inaspettata che fa sbottare la conduttrice.

Belen Rodriguez sbotta contro un commento social

Prima di essere un’imprenditrice di successo e una presentatrice molto amata, Belen Rodriguez è senza dubbio una mamma molto amorevole. La showgirl argentina è diventata mamma per la prima volta di Santiago, nato dall’amore con Stefano De Martino, poi di Luna Marì nata dalla relazione naufragata molto velocemente con Antonino Spinalbese. Nelle ultime settimane, Belen ha pubblicato davvero molti contenuti social che riguardano in particolare la figlia, suo moto di orgoglio, ma questo non è piaciuto a tutti ed è arrivato un commento pungente da parte di chi ha accusato Belen di esporre troppo sua figlia.

“Esposta a cosa? La gente qui vive con il cellulare puntato su di me e i miei figli! Non siamo più nel periodo dell’analogico. È mia figlia e questo Instagram è il mio album pubblico (perché decido io per noi) di ricordi e momenti meravigliosi per me”.

Questo è senza dubbio un argomento che divide molto. Da una parte il ragionamento di Belen è giusto e, soprattutto, Luna Marì sembra adorare essere fotografata e posare per gioco. Dall’altra è anche vero che occorre avere un occhio di riguardo per l’esposizione mediatica dei minori, soprattutto quando si è un Vip. Voi cosa ne pensate?